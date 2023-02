Luísa Sonza comemora 'maratona' de Carnaval: 'Saí até de dente quebrado'

Quando o assunto é entrega no palco, Luísa Sonza tem propriedade para falar, e no Carnaval 2023 não foi diferente. Após uma “maratona” de shows - sete apresentações em cinco dias -, ela encerrou a folia em Belo Horizonte, no Expominas, na madrugada desta quarta-feira (22/2). Em entrevista ao Estado de Minas/Portal Uai, a artista contou que chegou até a sair de uma performance com dente quebrado.

Nos últimos dias, Luísa passou por Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Ouro Preto (MG), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG). Segundo ela, é um momento único e especial. “Acho que para qualquer cantor é uma loucura, mas são momentos únicos que você só vive no Carnaval e que é muito gostoso, muito intenso. Eu fiz sete shows em cinco dias em locais muito diferentes do Brasil, então você vê e vive de tudo e é uma sensação muito gostosa”, diz.

Ela aproveitou para exaltar a riqueza cultural que a festa celebra. “Às vezes, a gente esquece de falar que o Carnaval também tem muita cultura, riqueza, muita coisa linda. Teve o desfile na Sapucaí e eu tive oportunidade também de fazer um show onde tantas escolas de samba trabalha o ano inteiro para entregar arte pura para a gente, é um mix de sensações. Também é muita curtição, muita dança, tudo de bom, eu amo muito”, ressalta.

Ela, então, contou como perdeu um dente neste Carnaval: “É muito intenso, um pouco cansativo. Em um show eu bati o microfone sem querer e saí até de dente quebrado. Mas é isso, Carnaval é único (risos)”.

Fantasias de “vilões”

Para o tema de suas fantasias deste ano, Luísa resolveu incorporar os “vilões” cômicos dos desenhos animados: Ele, das Meninas Super Poderosas; Plankton, do Bob Esponja; Angelica Pickles, dos Rugrats; Pinky e o Cérebro (com participação de sua cachorra, a Gisele Pischer); Dick Vigarista, da Corrida Maluca; Mrs. Burns, dos Simpsons; Piu Piu Malvado.

"De look foi um dos mais especiais. Eu gostei muito também quando eu me vesti de diva pop dos anos 2000, me vesti de Lady Gaga, Christina Aguilera, mas acho que esse foi o que a galera mais gostou: vilões de desenho animado de um jeito mais cômico. Não foram vilões tão óbvios, são cômicos e que têm muito a ver comigo, conversam muito com minha personalidade porque às vezes parece vilão mas não é de verdade, a gente tem um carinho. Eu me identifico com esse tipo de personagem", conta.