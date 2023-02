Dois álbuns preciosos reúnem composições inéditas de Pixinguinha

Cinquenta anos da morte de Pixinguinha serão lembrados com música (foto: Pedro de Moraes/divulgação)



Pixinguinha (1897-1973) deixou 50 temas jamais gravados em disco. As músicas foram encontradas agora, quando são lembrados os 50 anos da morte do compositor.

O Instituto Moreira Salles (IMS) descobriu o tesouro durante inventário do acervo do gênio do choro. O material originou o projeto Pixinguinha como Nunca, com quatro álbuns digitais lançados pela Deck.





Este mês, foram lançados os álbuns “Pixinguinha virtuose” e “Pixinguinha na roda”. De acordo com Cazes, a fluência resume a grandeza do genial carioca. “Tudo em sua música flui, balança e se comunica. 'Pixinguinha na roda' reúne algumas das mais comunicativas melodias da coleção de inéditas, interpretadas por um time acostumado a tocar com a naturalidade das rodas de choro”, explica.





O time de bambas reúne Alexandre Maionese (flauta), Daniela Spielmann (sax soprano e sax tenor), Marcílio Lopes (bandolim), Everson Moraes (trombone e oficleide), Henrique Cazes (cavaquinho, violão tenor, violão e arranjos), Rogério Caetano (violão de 7 cordas e violão) e Beto Cazes (percussão).