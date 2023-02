Chuva prejudica, mas não desanima 'Bloco Modo Surto', de Luísa Sonza, em SP

Luísa Sonza no bloco 'Modo Surto', em SP, nesse domingo (12/2) (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press) No pré-Carnaval de São Paulo, Luísa Sonza levou milhares de foliões para as ruas nesse domingo (12/2) no bloco “Modo Surto”. O evento contou com um fator inesperado que chegou a prejudicar a festa: chuva. Apesar do contratempo, a água não desanimou a artista e nem o público, que aproveitou para cantar junto os hits e também animou os convidados que passaram pelo trio.













O evento tinha a previsão de reunir pelo menos 40 mil pessoas e para quem chegou no horário marcado para a concentração do bloco, às 13h, em Santo Amaro, enfrentou um sol quente com temperaturas acima dos 28° C, conforme foi informado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. No entanto, a cantora chegou no local após as 15h e uma forte chuva já havia tomado conta da região.





Mas Luísa deu seu nome e levou alegria para o público com hits como “ MAMA.CITA (hasta la vista) ”, “ CACHORRINHAS ”, e também as músicas do álbum “ Doce 22 ”, além de várias canções que são marca do Carnaval. A cantora ainda chegou a ir para a chuva e se encontrar com o público atrás do bloco, não se incomodando de ter molhado toda fantasia.





A artista também contou com vários convidados : Vivi Wanderley se apresentou pela primeira vez com seu smash hit “Playground”. Melody também cantou algumas músicas virais, como “Pipoco” e “Assalto Perigoso”. O grupo Jovem Dionísio tirou o público do chão com “Acorda Pedrinho”.





Pepita, além de cantar sucessos, também deixou um recado aos foliões: “Travesti não é fantasia de Carnaval”. O bloco ainda teve Gabriel do Borel para cantar “sentaDONA” e MC Drika.

Vale lembrar que Belo Horizonte é um dos lugares onde Luísa Sonza passará no Carnaval 2023. A artista se apresentará no We Love Carnaval, na terça-feira de folia (21/2), no Expominas, ao lado de Alok, Zé Felipe e Juventude Bronzeada.

We Love Carnaval

Data: 18 a 21 de fevereiro

Local: Expominas

Horário: a partir das 18 horas

Shows: 18/02 (sábado) - Matheus & Kauan / Hugo & Guilherme / Bárbara Labres / Tuca Fernandes

19/02 (domingo) - Ivete Sangalo / Tomate / Breno Rocha / Pacato Cidadão/ Ana Clara

20/02 (segunda-feira) - Jorge & Mateus / KVSH / Gustavo Mioto / Mané Galinha /

21/02 (terça-feira) - Alok / Luisa Sonza / Zé Felipe / Juventude Bronzeada

Ingressos: We Love Carnaval

Passaporte - a partir R$570,00 (meia) e R$1140,00 (inteira)

Individual - a partir R$180,00 (meia) e R$360,00 (inteira)

Classificação: 16 anos

Realização: Trio Produtora e Tim Soier Promoções