Jovem ganha cadeira motorizada de Zé Neto e Cristiano durante show em MG

O último dia do Bloco do Urso, em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, foi marcado por um momento emocionante durante a apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano. Os sertanejos subiram ao palco por volta das 22h dessa terça-feira (21/02).





Sensibilizados com a dificuldade de locomoção da universitária Mariana Aleixo Telles, que faz uso de uma cadeira de rodas, a dupla anunciou a doação de uma cadeira motorizada para a jovem durante a apresentação. O show foi o último dos cinco dias do bloco na cidade.





Luísa Sonza comemora 'maratona' de Carnaval: 'Saí até de dente quebrado' Mariana Aleixo tem 22 anos e é estudante de Nutrição, moradora de Santa Rita do Sapucaí. Ela contou que estava no camarote, quando a dupla sertaneja a notou no momento em que ela passava por cima da grade. Foi aí que eles a convidaram para subir ao palco e anunciaram a doação da cadeira motorizada.





Jovem se emociona ao lado de Zé Neto, da dupla com Cristiano (foto: Reprodução / Instagram Zé Neto e Cristiano) "Eu estava na grade, onde divide o camarote da pista, estava no camarote, só que quando desci, estava muita 'muvuca', então não consegui ficar na frente da grade. Aí o povo começou a pedir para me passar para o outro lado. Os dois me viram lá de cima e pediram para que me levassem para cima do palco. Aí a produção me colocou no palco, de onde assisti o show inteiro. Ainda tirei foto com eles e ganhei uma toalhinha ", contou a estudante, em conversa com o Terra do Mandu.





Mariana Aleixo estuda nutrição em Santa Rita do Sapucaí (foto: Reprodução / Instagram Zé Neto e Cristiano)





Muitas pessoas que participavam do show se emocionaram com o momento e começaram a gritar o nome da jovem, que não conteve as lágrimas no palco e agradeceu muito aos cantores pela doação.





Zé Neto e Cristiano fizeram uma apresentação eletrizante na Cidade do Urso, cantando não só o sertanejo, mas outros estilos musicais. Antes deles, Alok foi a atração do último dia do bloco, levando o público ao delírio com um show pirotécnico por quase duas horas.





Iago Almeida / Especial ao EM