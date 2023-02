Melanie Martinez anuncia o lançamento de novo álbum

Capa do álbum "Portals" (foto: Divulgação Melanie Martinez)

Amo o fato da Melanie Martinez ser uma artista completamente visual, pq os álbuns dela e tudo que ela produz vira uma experiência %u2014 bucetus repelius (@gaabrrss) February 22, 2023

QUE COISA MAIS LINDA, MELANIE MARTINEZ VOCÊ É PERFEITA pic.twitter.com/1gIPL0PoLO %u2014 %uD835%uDC8E%uD835%uDC82%uD835%uDC93%uD835%uDC8A%uD835%uDC82``is back from the dead (@_cozywitch) February 22, 2023

melanie martinez tá achando q é quem pra me fazer esperar até dia 31 de março? %u2014 allisson (@pxall_) February 22, 2023

Comparação com Bjärk

O terceiro e tão aguardado álbum da carreira de Melanie Martinez, ganhou data de estreia e a web foi à loucura."Portals", que será lançado no dia 31 de março, já tem capa e alguns "teasers" publicados.A divulgação do novo projeto começou no último sábado (18/02), quando a artista postou nas redes sociais um vídeo prévio de "Portals", que chamou atenção pela estética com criaturas ficcionais e figuras abstratas.Vale relembrar que o último álbum de Melanie, o "K-12", foi lançado em setembro de 2019, e apesar do EP "After School" em 2020, os fãs aguardavam por novidades.Alguns perfis no Twitter compararam o anúncio de "Portals" com o "Fossara" da cantora irlandesa Bjärk, pela estética e presença de fungos em ambos os álbuns.Apesar de Melanie não ter contato sobre as inspirações para o projeto, a cantora recebeu críticas nas redes sociais.