'Daisy Jones and the six' é 'o momento' com lançamento de novo trailer

Com o lançamento da prévia, a série foi eleita como "o momento" por perfis na rede social. (foto: Reprodução Redes Sociais )

A história, que é baseada no livro homônimo da autora Taylor Jenkins Reid, segue a cantora Daisy Jones e a banda The six, que se unem, a pedido da gravadora, para gravar um disco. O trabalho é um sucesso e eles se tornam ícones do rock, mas a vida pessoal deles é estampada em capas de revistas e jornais de fofocas. A história, que é baseada no livro homônimo da autora Taylor Jenkins Reid, segue a cantora Daisy Jones e a banda The six, que se unem, a pedido da gravadora, para gravar um disco. O trabalho é um sucesso e eles se tornam ícones do rock, mas a vida pessoal deles é estampada em capas de revistas e jornais de fofocas.





O nome da série e dos personagens entraram para os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira. "Só esse trailer de 'Daisy jones & the six' já moldou uma nova personalidade pra mim imagina. Quando essa série estrear vou ficar insuportável", comentou um perfil.





Com o lançamento da prévia, a série foi eleita como "o momento" por perfis na rede social. "16 dias pra daisy jones & the six parece um sonho pra quem tá esperando há tanto tempo", escreveu outro usuário.

vocês não entendem a emoção que é ter sido apaixonada por daisy jones quando ainda estava só no papel e agora ver a história tomando vida pouquinho por pouquinho por favor leiam antes de ver a série pra ter esse mesmo sentimento

O novo trailer da série ‘Daisy Jones and the six’, divulgado nesta quarta-feira (15/2), dominou as redes sociais. Fãs da trama demonstraram ansiedade para assistir a produção completa, que será lançada em 3 de março.