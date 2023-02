Pharrell Williams vira diretor criativo da Louis Vuitton

Habitué das primeiras filas dos desfiles, Pharrell Williams é autor de sucessos como "Happy" e "Get lucky" (foto: ANGELA WEISS/AFP )

O músico, produtor e estilista americano Pharrell Williams, autor do hit "Happy", foi escolhido nessa terça-feira (14/2), como diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton, anunciou a marca no Twitter, confirmando a informação publicada no Wall Street Journal.