Chloe Bailey recebe críticas ao anunciar feat com Chris Brown

Figura pública de Chris Brown se tornou controversa após o rapper agredir fisicamente a cantora Rihanna em 2009, quando eles namoravam (foto: Reprodução Chloe )





A música, que será lançada na sexta-feira (24/2), faz parte do primeiro álbum solo da cantora, "In pices”. Chloe publicou uma foto ao lado de Brown, em clima de romance sensual, o que aumentou a suspeita de um clipe.













A figura pública de Chris Brown se tornou controversa após o rapper agredir fisicamente a cantora Rihanna em 2009, quando eles namoravam. Eles voltaram em 2012, mas terminaram um ano depois.



"Ele errou feio e muito. Mas ele é talentoso e isso ninguém pode negar. A própria riri perdoou ele, ele pode ser podre como demonstra, mas as músicas dele são boas. E ela, nem preciso falar, como é incrível. Então, pode dar muito certo", comentou um perfil sobre a escolha de Chloe lançar uma música com Chris.



"Espero que flop. Chris Brown em 2023? Jamais", disse outro.

‘Álbum da Chloe’

Esse é o segundo lançamento da cantora para o novo álbum que tem previsão de chegar nas plataformas digitais em março deste ano. O single “Pray it Away” foi o primeiro lançado, em janeiro deste ano.

A cantora Chloe Bailey, parte da dupla Chloe X Halle, anunciou nesta quinta-feira (16/2) música ‘How does it feel’, em parceria com o rapper Chris Brown. Nas redes sociais, os fãs não gostaram e criticaram a artista.