Confira um guia de novidades do streaming para passar longe da folia

São cerca de 5 milhões de pessoas que devem desembarcar em Belo Horizonte neste ano para curtir o carnaval, de acordo com a prefeitura. Para os entusiastas da folia, não há nada melhor. Já para quem não é muito fã da festa momesca, a previsão da PBH é o prelúdio do inferno.









Uma das melhores alternativas, portanto, para o não folião passar o carnaval sem nenhuma contrariedade é o bom e velho filme, ou série, a depender do perfil do espectador. Novidade é o que não falta, sobretudo nas plataformas digitais.





Filmes



No filme, Debbie (Witherspoon), que mora em Los Angeles, precisa passar uma semana em Nova York, cidade do amigo Peter (Kutcher), para fazer um curso. Como são amigos de longa data e conversam todos os dias sobre tudo, Peter fez questão de receber Debbie em seu apartamento.

No entanto, um imprevisto com a babá encarregada de cuidar do filho de Debbie faz com que Peter se ofereça para cuidar do menino enquanto a mãe estiver fora. O resultado é que um fica na casa do outro por uma semana, sem se encontrar pessoalmente, como pretendiam.





A mudança temporária faz os protagonistas enxergarem o outro como alguém que pode ser “consertado”, e esse sentimento de ambos é que dá a pitada romântica no filme. Evidentemente, uma série de acontecimentos paralelos se desenrola nesse período em que um vive na casa do outro.









Debbie, por exemplo, encontra um manuscrito de Peter e decide publicá-lo, flerta com um editor de livros bonitão de Nova York e começa a se questionar sobre o quanto realmente conhece o amigo. Peter, por sua vez, enquanto assume a responsabilidade do filho de Debbie, deixa-o fazer tudo que a mãe proibia. Por fim, acabam percebendo que, definitivamente, um foi feito para o outro.





Reencontro





O encontro deixa a protagonista abalada; afinal, num primeiro momento, parece que Sean está disposto a reatar o namoro com ela. Contudo, isso não passava de uma percepção equivocada de Ally, que só descobre seu engano quando o ex a apresenta para sua noiva, uma jovem da cidade.



Para quem não é grande entusiasta de comédias, há opções de filmes já conhecidos, que entraram recentemente no catálogo do Prime Video. Entre eles, "Coringa" (2019), de Todd Phillips. "Debi & Loide – Dois idiotas em apuros" (1994), de Peter Farrelly; as duas sequências de "Se beber, não case", também de Todd Phillips; e "Os fantasmas se divertem" (1998), de Tim Burton.





Globoplay e HBO Max não contam com nenhuma produção exclusiva inédita de filmes. Contudo, incorporaram, respectivamente, títulos como “Os suburbanos” (2022), de Luciano Sabino; e “Comer, rezar e amar” (2010), de Ryan Murphy; e “Licença para casar” (2007), de Ken Kwapis.

Séries Para os fãs de séries, há um leque de opções em cada uma das plataformas, sobretudo as originais. Na Netflix, por exemplo, o destaque é para a quarta temporada de “You”, que estreou na última quinta-feira (9/2).





Ao longo das três primeiras levas de episódio, a trama se concentrou nos crimes passionais cometidos a sangue-frio pelo stalker Joe Goldberg (Penn Badgley). Nessa nova temporada, o protagonista tentará se redimir.





Já no Prime Video, o destaque é para "A cabeça de Joaquín Murrieta", que estreia nesta sexta (17/2). A série original da plataforma acompanha a Guerra Mexicano-Americana, na qual, em conflito com os norte-americanos, o México perdeu metade de seu território – os EUA acreditavam que tinham o direito divino de expandir suas fronteiras por todo o continente.

Na batalha, contudo, o guerreiro mexicano Joaquín Murrieta foi um dos que deram maior dor de cabeça para os militares americanos, sendo considerado, dependendo do ponto de vista, um grande bandido ou um herói nacional.





A HBO Max, por sua vez, oferece a já bem recebida “The last of us” e lança a polêmica “Velma”. Spin-off de “Scooby Doo”, a produção traz uma Velma negra e lésbica em uma trama recheada de piadas com teor sexual e discursos em defesa das minorias. Na série, que obviamente é voltada para o público adulto, o Salsicha também é negro, e Fred Jones é um mero bonitão burro, que não tem serventia alguma, senão para ser alvo de piadas.









Já o Globoplay traz os episódios da 17ª à 21ª temporadas de “Law & Order SVU”, a segunda temporada de “As five” e estreia da série “Conte tudo para mim”, sobre um adolescente que tenta manter sua saúde mental após viver uma tragédia. Também está disponível na plataforma a novela "Dancin' days", estrelada por Sonia Braga e Antonio Fagundes no final da década de 1970.









LONGE DO BATUQUE

Confira novidades nos catálogos das plataformas de streaming

NETFLIX





» Filmes:





"Destemida"



"Infiesto"



"Bill Russell: Lenda da NBA"



"Jim Jefferies: Sóbrio com moderação" (stand-up)



"Na palma da mão"





» Séries:





"Gunther: O cachorro milionário" – 1ª temporada



"Make my day" – 1ª temporada



"Freeridge" – 1ª temporada



"Rainhas da Bolsa" – 1ª temporada



"O meu pai é um caçador de recompensas!" – 1ª temporada



"Love to hate you" – 1ª temporada



"Apaixonados outra vez" –



1ª temporada



"Match perfeito" – 1ª temporada



"Rainhas africanas: Nzinga" – 1ª temporada



"Dias de golfe" – 1ª temporada





"As leis de Lidia Poët" – 1ª temporada



"Aggretsuko" – 5ª temporada



"Família Upshaw" – 1ª temporada (parte 3)



"Divisão Palermo" – 1ª temporada



"Submundo do crime" – 2ª temporada



"Meu namorado astronauta" – 1ª temporada

PRIME VIDEO





» Filmes:





"Meu malvado favorito"



"Invocação do mal: A ordem do demônio"



"A protetora"



"Invocação do mal"



"Mar em fúria"



"Space jam: Um novo legado"



"Maligno"



"Sherlock Holmes 2: O jogo de sombras"



"Aqueles que me desejam a morte"



"Mortal kombat"



"A lenda de Tarzan"



"Doutor Sono"



"Cães de guerra"





» Séries:



"Operação Maré Negra" – 2ª temporada



"Carnival row" – 2ª temporada



"The consultant" – 1ª temporada









HBO MAX





» Filmes:





“Lilo, Lilo, crocodilo”



“Morte morte morte”



“A informante”



“A morte do demônio”



“Acampamento em família”



“After – Depois do desencontro”



“Amor bandido”



“Aves de rapina (Arlequina e sua emancipação fantabulosa)”



“Betibú”



“Comer, Rezar, Amar”



“Licença para casar”



“O caminho de volta”



“O caso Richard Jewell”



“O mundo dos esquecidos”



“Uma equipe muito especial”





» Séries:





“A aventura do anel” – 1ª temporada



“Blackout: Tarde demais” – 1ª temporada



“C.B Strike: Sangue revolto” – 3ª temporada



“Manayek” – 2ª temporada



“Meninos antes de flores” – 1ª temporada



“Mike & Molly” – 1ª temporada



“O tempo entre costuras” – 1ª temporada



“Wipeout” – 7ª temporada



“Velma” – 1ª temporada



“The last of us” – 1ª temporada



“Os winchesters” – 1ª temporada



“All american” – 5ª temporada



“Call me kat” – 3ª temporada



“Kung fu” – 3ª temporada



“Nehir: Presa do amor” – 1ª temporada



“Young Sheldon” – 6ª temporada



“Ella, a menina das estrelas” – 1ª temporada



“Abominável e a cidade escondida” – 1ª temporada



“Juca” – 1ª temporada (Novos episódios)



“Lucas, a aranha” – 2ª temporada (Novos episódios)



“Meka builders” – 1ª temporada (Novos episódios)



“Ursinhos em curso” – 1ª temporada (Novos episódios)









GLOBOPLAY





» Filmes:





“Os suburbanos”





» Séries:





“Departure: A investigação” – 3ª Temporada



“Law & Order SVU” – 17ª à 21ª temporadas



“As five” – 2ª temporada



“NCIS Hawai’i” – 2ª temporada/Parte 1



“Conte tudo para mim” – 1ª temporada



“Girlsquad” – 1ª temporada





Na Netflix, por exemplo, a comédia romântica “Na sua casa ou na minha”, de Aline Brosh McKenna, estrelada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, tem sido bem recebida pelo público. Lançado na última sexta-feira (10/2), o longa liderava a lista das produções mais assistidas no Brasil esta quarta-feira (15/2).Seguindo a mesma linha de comédia romântica, o Prime Video lançou “Alguém que eu costumava conhecer”, de Dave Franco. O longa acompanha Ally (Alison Brie), uma produtora de TV que, após ser demitida, volta para sua cidade natal, no intuito de recomeçar sua vida, mas acaba se encontrando com Sean (Jay Ellis), seu primeiro amor.