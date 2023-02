"Operação Maré Negra" retorna com trama ficcional

Rodada na Espanha e em Portugal, série "Operação Maré Negra" ganha segunda temporada, novamente com a participação do ator brasileiro Bruno Gagliasso; estreia é hoje no Prime Video (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO )



Em novembro de 2019, um submarino artesanal atravessou o Oceano Atlântico. Lá dentro, três homens tiveram que fazer o possível para sobreviver, para além dos perigos da própria travessia, feita em um meio de transporte precário, construído com fibra de vidro. Carregavam 3 toneladas de cocaína.









Este é o mote da série luso-espanhola “Operação Maré Negra”, baseada em fatos. Lançada no ano passado pelo Prime Video, a produção chega nesta sexta (10/2) à sua segunda temporada, com cinco novos episódios, rodados entre Portugal e Espanha.

Carga

A temporada inicial, com quatro episódios, mostrava como Nando (o espanhol Álex González) se enfiou nessa confusão. A primeira travessia é um sucesso, e ele aporta com a carga em Manaus, onde acaba conhecendo o traficante João, o personagem do brasileiro Bruno Gagliasso. Só que tudo que vai tem que voltar, e é no retorno para a Europa que Nando, agora com Walder (Leandro Firmino) a bordo, vai se estrepar.













Leia também: Longa de animação 'Perllimps' descreve aventura para salvar o mundo Nesta segunda temporada, o protagonista é o mesmo, mas o intérprete, outro. Nando é interpretado pelo chileno Jorge López, conhecido pela série “Elite”. E se os quatro episódios iniciais tinham como base uma história real, tudo o que acontece a partir de agora é pura ficção. “Operação Maré Negra” foi concebida como uma minissérie, e a nova temporada não estava nos planos originais.



A nova trama começa dois anos depois dos acontecimentos da temporada inicial, com o ex-pugilista preso e passando por maus momentos. Eventualmente, Nando vai conseguir sair de trás das grades.





Do lado de fora, o protagonista continua se metendo com o narcotráfico. Descobre uma nova maneira de ganhar dinheiro, traficando a droga sintética fentanil. Para complicar mais a história, uma série de assassinatos coloca a policial Daniela (Soraia Chaves) no jogo.

“OPERAÇÃO MARÉ NEGRA”

•A segunda temporada da série, com cinco episódios, estreia nesta sexta (10/2), no Prime Video