'Enaldinho e o Mistério da Lagoa': youtuber mineiro estreia no cinema

Este é o primeiro trabalho do Enaldinho no cinema (foto: Divulgação Enaldinho )

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Enaldinho contou que o principal desafio foi se adaptar às diferenças das produções para YouTube e cinema. No dia a dia do canal na internet, ele roteiriza e dirige o próprio conteúdo, o que teve uma quebra com as dinâmicas das gravações cinematográficas.





“Eu tive que aprender a ser dirigido por alguém. Não cabia tudo na minha mão. São três diretores diferentes, o que eu não sabia. Não tinha isso de controlar o que estava sendo gravado. Se o diretor diz ‘ok’, é para gravar a próxima cena.”



O sonho de fazer um filme é antigo. Ele diz que a ideia inicial era lançar “um filme maduro no canal”, mas o os planos mudaram com convite para a produção do longa. “Abraçamos com muito carinho.”





O roteiro, que teve participação de Enaldinho, é inspirado no universo do canal do YouTube e do jogo. O grande vilão é o alienígena Zap, que tenta sugar a energia das pessoas. “É legal porque o roteirista profissional pegou as minhas ideias e transformou em um enredo bem bacana.”





Aos 24 anos, o mineiro Enaldo Lopes acumula mais de 25 milhões de inscritos no canal do YouTube. O próximo passo é conquistar o público para além das telas de celular. O filme será lançado em 40 salas de cinema de todo o Brasil.





Além de “Enaldinho e o Mistério da Lagoa”, o youtuber revelou em entrevista ao Estado de Minas que já tem outros dois filmes gravados. “Vamos lançar o primeiro, mas temos outros dois gravados. A expectativa é alta”.

Sessões em BH:

Em Belo Horizonte, o filme está em cartaz no BH Shopping e no Diamond Mall.

BH Shopping

Sessões às 14h10, 16h, 17h55 até dia 14/2 e 16h10 e 18h10 no dia 15/2.



Diamond Mall

Sessões às 14h e 16h até dia 15/2.

O youtuber mineiro Enaldinho realiza o sonho de estrear nos cinemas com o filme “Enaldinho e o Mistério da Lagoa", lançado nesta quinta-feira (9/2). Assim como o conteúdo on-line dele, o longa é para o público infanto-juvenil.