Escritor lança, em BH, 'Encontro não marcado' e homenageia Fernando Sabino

Fernando Sabino (1923-2004) é autor de "Encontro Marcado" (foto: Arquivo EM)





O ano de 2023 marca o centenário de um dos mais renomados escritores mineiros, Fernando Sabino, autor de um dos livros mais marcantes da literatura brasileira: “Encontro marcado”. E nesta quinta-feira (9/2), será hora de comemorar a data, com o lançamento de outro livro – “Encontro não marcado”, do escritor José Mauro da Costa, de 86 anos, idealizador de um dos projetos mais importantes da cultura nacional, Livro de Graça na Praça.





O lançamento será com uma palestra do autor, que diz que, na verdade, será uma conversa com os presentes, às 19h, na Academia Mineira de Letras, com entrada franca.





No livro, José Mauro reedita contos de Fernando Sabino, mas relata também um encontro com o autor, em que ele teve uma oportunidade perdida, que o marcou para sempre. Na palestra de lançamento, José Mauro diz que “haverá distribuição dos livros ‘Encontro não marcado’ e ‘Ouvindo estrelas’ para todos os presentes. Além disso, estaremos palestrando sobre contos curtos de Fernando Sabino”.

Projeto

Livro de Graça na Praça é um projeto criado por José Mauro, que existe há 21 anos e tem patrocínio da Associação dos Magistrados de Minas Gerais (Amagis), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Academia Mineira de Letras (AML).





“O projeto nasceu com o objetivo de distribuir livros gratuitamente e promover a leitura, contribuindo com a educação e nossa cultura. São selecionados autores de todo o país. Cada livro tem 20 autores. Até hoje, foram lançadas 20 obras, com um total de 396 autores”, conta o escritor.





Além dos lançamentos no Brasil, o projeto chegou ao exterior – Toronto, Madri e Lisboa, e participa do Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE). “São quatro milhões de livros já publicados, todos distribuídos de graça. A intenção é expandir”, afirma José Mauro.

“Encontro não marcado”

Palestra do autor, José Mauro da Costa. Nesta quinta (9/2), às 19h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466). Gratuito.