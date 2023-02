Gonzaguinha e Milton Nascimento inspiram Lindo Bloco do Amor

Canção de Gonzaguinha, "Lindo lago do amor" inspirou nome do bloco de BH (foto: Arquivo/EM. Brasil - 1980)



O Lindo Bloco do Amor está de volta à Rua Sapucaí, após um hiato de três anos sem desfilar imposto pela pandemia. O cortejo será realizado nesta sexta-feira (17/2), a partir das 18h, com concentração. Às 20h30, o cortejo sai da Sapucaí em direção à Avenida Assis Chateaubriand. Neste ano, o bloco apresenta não só Gonzaguinha como homenageado, mas também um desfile em comemoração aos 80 anos de Milton Nascimento, “a voz do mundo”. Outro homenageado é o artista gráfico Elifas Andreato, falecido em março do ano passado, aos 76 anos. Além de ser um grande nome da história da MPB, por produzir capas de discos dos grandes artistas nacionais, ele também é responsável pela arte do estandarte do bloco. O Lindo Bloco do Amor está de volta à Rua Sapucaí, após um hiato de três anos sem desfilar imposto pela pandemia. O cortejo será realizado nesta sexta-feira (17/2), a partir das 18h, com concentração. Às 20h30, o cortejo sai da Sapucaí em direção à Avenida Assis Chateaubriand. Neste ano, o bloco apresenta não só Gonzaguinha como homenageado, mas também um desfile em comemoração aos 80 anos de Milton Nascimento, “a voz do mundo”. Outro homenageado é o artista gráfico Elifas Andreato, falecido em março do ano passado, aos 76 anos. Além de ser um grande nome da história da MPB, por produzir capas de discos dos grandes artistas nacionais, ele também é responsável pela arte do estandarte do bloco.





• • •

Sucessos de Milton Nascimento e do Clube da Esquina vão embalar os foliões (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O cortejo desta sexta será uma síntese dos três últimos desfiles do Lindo Bloco do Amor, com repertório que traz as referências de Gonzaguinha, Gonzagão e o Clube da Esquina. Em cima do trio elétrico, a cantora Manu Dias, o cantor e multi-instrumentista Marcelo Dai e o cantor e compositor Everton Coroné recebem Telo Borges, a “rapa do tacho” do Clube da Esquina. A banda é formada por Everton Coroné (acordeom), Egler Bruno (guitarra), Aloísio Horta (baixo), Daniel Guedes (percussão), além de Robson Batata e a estreia de sua bateria, composta por seis percussionistas moradores da comunidade

do Alto Vera Cruz.





• • •