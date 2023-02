Linda Ramalho lança EP com "Eternas ondas", canção de seu pai Zé Ramalho

Cantora revela que tem projeto de fazer releituras das canções do pai em "Linda Ramalho canta Zé Ramalho" (foto: Eduardo Moraes/Divulgação )





Filha mais nova do paraibano Zé Ramalho, a cantora e compositora carioca Linda Ramalho, de 28 anos, lança nas plataformas digitais o EP “Adrenalina”. O disco traz três músicas autorais – “Nothing to hide”, “Same bad” e “Adrenalina” –, além de “Eternas ondas”, música composta por seu pai, sucesso na voz do cearense Fagner, em 1980. Com Linda (voz), participaram das gravações João Guilherme (contrabaixo), Caco Braga (bateria) e China (guitarra).









Linda lembra que as duas músicas compostas em inglês foram feitas durante a pandemia. Ela ressalta que “Nothing to hide” é uma canção sobre pessoas tóxicas, que querem sugar a energia das outras. “Já ‘Same bad’ fala sobre como foi dormir tanto tempo, sempre na mesma cama, naquele período pandêmico, no qual ficamos confinados em nossas casas, nos nossos quartos e sem poder sair.”

Releituras

Quando compõe, Linda, geralmente, faz a letra primeiro, depois pega o violão para compor a melodia. “No caso de ‘Nothing to hide’, foi o contrário. Acontece muito das melodias virem à minha cabeça, antes de dormir e foi o que aconteceu. Depois, fui desenvolvendo o tema, coisa que geralmente faço em conjunto com o baixista João Guilherme, que também é meu professor de violão e teoria musical. Já a melodia de ‘Adrenalina’ é dele. Na verdade, eu já tinha a letra pronta e mostrei pra ele que foi compondo a melodia ao violão. É uma parceria nossa.”





Linda conta que, antes do EP, ela já havia feito duas lives, com a participação do Zé Ramalho. “Na primeira, cantamos ‘Voa voa’, que é uma música dele que eu já tinha feito uma releitura de rock. Na segunda, a gente fez ‘Chão de giz’.”





Sobre releituras, a artista admite que gosta. “Na verdade, sempre gostei. Há alguns anos tive uma banda chamada Linda and The Spacehearts, na qual pegava música punk e grunge e cantava do meu jeito, fazendo algumas modificações nos arranjos. Comecei minha carreira musical com essa banda. Nunca fiz cover, porque isso é imitar o original. Na versão, você faz a sua interpretação, ou seja, dá a sua roupagem.”





Segundo Linda, “o grande lance” é pegar as músicas de Zé Ramalho e fazer uma versão rock. “Só que isso tem que ser muito bem pensado, não é sair por aí fazendo qualquer coisa. Cada música tem seu estilo, por exemplo, estamos fazendo um arranjo de punk rock para a canção ‘Beira-mar’. Já em ‘Frevo mulher’ estamos pensando em fazer um ska. Essas duas não estão disponíveis no EP, mas já estão no nosso show. ”

Novos projetos

A artista revela que ainda pretende gravar um álbum, cujo nome já está escolhido: "Linda Ramalho canta Zé Ramalho". “Gosto de todas as canções do meu pai, porém mais de ‘Frevo mulher’ e ‘Galope rasante’. Nessa última, a nossa versão está muito legal. Tive uma fase que a minha preferida era ‘Garoto de aluguel’, mas esse é um projeto mais para o futuro. Agora estou focada no lançamento do EP. Gravei, recentemente, o clipe de ‘Adrenalina’ que sairá em breve. O lance é fazer vídeos, pois tem mais interação com a geração TikTok.”





Ela revela também que tem a pretensão de fazer uma releitura de “Avohai”. “Pretensão porque acho que essa canção só fica bem na voz dele, é ele ali. Quando tentei cantar, observei que não encaixou. Quando vou tirar uma música do meu pai, gosto sempre de perguntar para ele a origem da letra. No caso de ‘Eternas ondas’, o baterista e o baixista fizeram o backing vocal, subindo suas vozes no refrão. Mas meu pai falou: ‘Vocês têm que gravar de novo, mas agora fazendo o vocal para baixo' e ficou muito melhor mesmo."





