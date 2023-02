DJ Alok faz 'rave em BH' e defende música eletrônica no carnaval

Para ele, o público está disposto a curtir batidas eletrônicas na folia. “Eu acho que o carnaval é o momento em que as pessoas estão com a mente aberta para a música, a qualidade como um todo”, disse. O artista completa que o gênero musical “acaba trazendo essa dinâmica de diversificação para o carnaval”.





Apesar de hoje ser um sucesso na folia brasileira, Alok lembra que DJs nem sempre foram abraçados no carnaval. “Eu lembro que, por ter pais DJs e do meio eletrônico, a gente era muito excluído. Era um momento de contracultura, a gente tocava em festivais alternativos”, disse.





“Eu acredito que meu som é mais acessível hoje”, comentou sobre as mudanças nos sets para o carnaval.

Além do som, Alok levou a estrutura das apresentações de grandes festivais eletrônicos para o palco em BH (foto: Reprodução / Divulgação )



Além das músicas, Alok levou a estrutura de apresentações de grandes festivais eletrônicos para o palco. Luzes verdes cruzavam as extremidades do Expominas durante o show.





Imagens de um drone que circulava o espaço foram apresentadas no telão. Essa estratégia do artista foi um sucesso em outros shows. Como foi o caso do vídeo que viralizou do drone entrando em um apartamento durante o trio de Alok em Salvador (BA).

%uD83D%uDDE3%uFE0FO PILOTO DO ALOK ENFIOU A PORRA DO DRONE NA CARALHA DO APARTAMENTO TIRANDO FINO ATÉ DO VENTILADOR DE TETO E FOI FAZER A MERDA DE RASANTE NO PÚBLICO BOOOOOOOOOOOOOE pic.twitter.com/oUNWvA9LB8 %u2014 Dioclécio Neto %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@perfildoneto) February 19, 2023



