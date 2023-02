Zé Felipe exalta Virginia em show: 'Me ajudou em uma crise de ansiedade'

O cantor Zé Felipe exaltou a esposa, a influenciadora Virgínia, durante show no festival ‘We love carnaval’, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (22/2). Ele agradeceu o apoio dela durante uma crise de ansiedade que teve no palco.

“A gente fez bastante show e teve um show que eu tive uma crise de ansiedade. Se não fosse ela do meu lado, eu não ia dar conta de fazer o show. Então, eu agradeço muito a Deus por essa mulher”, disse no palco do Expominas, em Belo Horizonte.



O artista elogiou a esposa: "Essa mulher me puxa e ela tem um coração do tamanho que vocês nem imaginam".









Antes de subir no palco do We love carnaval, o cantor e a influenciadora comentaram o caso em um vídeo no YouTube. “Eu não costumo entrar no palco do Zé Felipe, só se ele me chamar. Eu senti que ele estava mal e fui e entrei na hora para animar, para fazer alguma coisa. Eu senti que tinha que fazer aquilo. Ele saiu [do palco] e falou ‘me deu crise de ansiedade’. Depois, ele voltou outra pessoa”, disse Virgínia.

O artista elogiou a esposa: "Essa mulher me puxa e ela tem um coração do tamanho que vocês nem imaginam" (foto: Ana Raquel Lelles / D.A.Press )

Show em BH

No palco do Expominas, Virgínia subiu ao palco para dançou ao lado do marido. Ela pediu um shot para tomar com o público e bebeu.





Em seguida, a influenciadora acompanhou parte do show do cantor em uma área na frente do palco. Ela também curtiu a apresentação do DJ Alok no local ao lado do marido.