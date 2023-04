Fabiano Cambota traz seu stand up ao Centro Cultural Unimed-BH Minas

Fabiano Cambota, do "A culpa é do Cabral", é um dos destaques da cena do humor brasileiro (foto: Reprodução)

Fabiano Cambota traz seu show de stand up a Belo Horizonte, nesta sexta-feira (7/4), a partir das 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

O humorista de Goiânia faz turnê por vários estados. Fabiano é também vocalista e compositor da banda Pedra Letícia, na qual interpreta músicas irreverentes. Ele também está à frente de um dos principais programas de comédia do país, “A culpa é do Cabral”, no Comedy Central.

Esta atração é uma mesa-redonda com comediantes brasileiros de diferentes regiões do país. Eles comentam de situações cotidianas a casos políticos, de relações humanas à vida das celebridades. A cada semana, sempre às segundas-feiras, recebem um convidado nos estúdios do Comedy Central.

Os ingressos para o stand up de hoje custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo Eventim. Informações: (31) 3516-1360.

