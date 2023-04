The Town: festival terá Foo Fighters, Planet Hemp e ex-BBB no line-up

O festival está sendo produzido pelos mesmo criadores do Rock in Rio (foto: Reprodução / The Town)

O The Town anunciou nesta quinta-feira (6/4) mais nomes do line-up da primeira edição do festival, que será realizado em setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações anunciadas hoje estão Criolo, que se apresentará com o Planet Hemp, Orochi, em colaboração com Azzy, e a parceria entre Tasha & Tracie e Karol Conká.

As três apresentações anunciadas farão parte da programação do palco The one, no dia da abertura do evento, no dia 2 de setembro. No mesmo local e data, haverá o show dos Racionais MC’s junto com a Orquestra Sinfônica Heliópolis.

Já no palco Skyline, a novidade no dia da abertura foi o anúncio do show com os MC’s Hariel, Ryan SP e Cabelinho. No dia 3 de setembro, o festival vai receber Seu Jorge, no palco The one, enquanto Bruno Mars, Alok e Luísa Sonza farão show no Skyline.

O The Town também anunciou hoje os 20 artistas que vão compor a programação do palco Factory, que tem foco na cultura urbana de São Paulo. Entre os nomes estão a drag queen Lia Clark e a ex-BBB 23 Marvvila.

No dia 2 de setembro, sobem ao Factory Teto, Caio Luccas, Kayblack e Urias; no dia seguinte, é a vez de Luccas Carlos, Wiu, Veigh e Lia Clark. No feriado de independência, tocam Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz e Hodari. No sábado, 9 de setembro, é a vez de MC Don Juan, Yunko Vino, MC Dricka e Grag Queen. Fechando o festival, no dia 10, se apresentam Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz e N.I.N.A.

Programação completa

Veja a programação anunciada pelo festival até agora:

2 de setembro

Post Malone; Primário: MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho (Palco Skyline)

Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica Heliópolis; Criolo convida Planet Hemp; Orochi convida Azzy; Tasha e Tracie convidam Karol Conká (Palco The one)

Teto; Caio Luccas; Kayblack; Urias (Palco Factory)

Esperanza Spalding (São Paulo Square)

3 de setembro

Bruno Mars; Bebe Rexha; Alok; Luísa Sonza (Skyline)

Seu Jorge (The one)

Luccas Carlos; Wiu; Veigh; Lia Clark (Factory)

Esperanza Spalding (São Paulo Square)

7 de setembro

Maroon 5; Ludmila (Skyline)

Ne-Yo; Angélique Kidjo; Maria Rita (The one)

Marvvila; Afrocidade; Larissa Luz; Hodari

Stanley Jordan (São Paulo Square)

9 de setembro

Foo Fighters; Queen of the stone age; Garbage; Pitty (Skyline)

Wet Leg (The one)

MC Don Juan; Yunko Vino; MC Dricka; Grag Queen (Factory)

Stanley Jordan (São Paulo Square)

10 de setembro

Bruno Mars; H.E.R.; Kim Petras; Iza (Skyline)

Jão (The one)

Xênia França; Tássia Reis; Cynthia Luz; N.I.N.A. (Factory)

Richard Bona (São Paulo Square)

A venda geral de ingressos começa no dia 18 de abril, às 19h, no site https://thetown.com.br/pt/ingressos/. A pré-venda aconteceu no dia 21 de março e todas as entradas do lote se esgotaram em 3 horas.