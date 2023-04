Johnny Depp vai abrir o Festival de Cannes como o rei Luís XV

Johnny Depp, o rei Luís XV do filme "Jeanne Du Barry", escandaliza a corte ao levar a amante para morar no Palácio de Versalhes (foto: Why not Productions/reprodução)

O Festival de Cannes deste ano vai ser aberto com “Jeanne du Barry”, filme protagonizado por Johnny Depp. Será o primeiro longa lançado pelo ator após a briga judicial que teve com sua ex-mulher Amber Heard. Por causa do escândalo, o astro americano ficou afastado do cinema por três anos.