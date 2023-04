The Town: Bruno Mars comemora vendas com 'Dança da motinha'

Bruno Mars esgota duas datas no The Town com uma hora de venda (foto: Reprodução/Instagram) O cantor Bruno Mars surpreendeu os fãs ao comemorar a venda dos ingressos de seu show no Brasil, no festival The Town. Ao publicar que as duas datas de sua apresentação como headliner se esgotaram com apenas 1h, ele colocou a música “Dança da motinha”, funk dos anos 2000.









O artista publicou uma imagem que mostra o “sold out” (ingressos esgotados) no The Town com emoji chorando ao lado de um coração escrito ‘Brazil’. Mas o que realmente surpreendeu os fãs foi a música que ele selecionou para a comemoração.

O funk do Furação 2000 fez sucesso no início da década pelo Brasil, mas o público não esperava que Bruno Mars fosse conhecer para compartilhar.

Avisa que o Bruno Mars já é brasileiro %uD83D%uDE4C%uD83C%uDFFB



O querido comemorou o sold out no The Town ao som de Dança da Motinha nos stories %uD83D%uDDE3%uFE0F pic.twitter.com/mpSSvOzAJX %u2014 Babs (@acucarmelanciaa) April 19, 2023

Além de Bruno Mars, o festival também receberá Post Malone, Foo Fighters e Maroon 5 como headliners.