A primeira edição do The Town tem início neste sábado (2/9), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Para receber um público de mais de 100 mil pessoas na Cidade da Música, uma operação de mobilidade foi proposta exclusivamente para os dias de festival com funcionamento de linhas de trem e metrô 24 horas.





Por conta desses bloqueios, a organização destaca que a melhor maneira do público geral chegar ao The Town será por meio dos trens, com desembarque na “Estação Autódromo”, que fica a menos de 700 metros de distância do portão de acesso, equivalente a 8 minutos de caminhada até a entrada – passando por acessos e percursos já dentro do Autódromo, pensados para que o fã já tenha atrativos assim que atravessar as catracas e entrar na Cidade da Música.





Pela primeira vez um festival realizado na cidade vai garantir o funcionamento 24 horas de toda a rede de metrô e trens de São Paulo. A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque. Desta forma, o público não precisa se preocupar com a volta para casa, podendo aproveitar o festival até o fim e sair com segurança da Cidade da Música.





Outra novidade é a parceria pioneira com a ViaQuatro, ViaMobilidade Linha 5 e ViaMobilidade Linhas 8 e 9. Quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais à disposição: a parceria prevê trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente. Os passaportes expressos custam a partir de R%uFF04 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R%uFF04 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.





No momento da compra, será preciso escolher um dos serviços especiais, selecionando o horário de embarque e a estação de preferência. No dia do festival, as pessoas deverão apresentar o código da passagem para realizar o embarque e a validação para essas mobilidades será separada do serviço regular, por meio de QRCode. Os caminhos até a plataforma de embarque serão sinalizados e orientados por agentes das estações especialmente treinados, em áreas designadas nas plataformas das estações selecionadas, não interferindo no embarque dos passageiros dos serviços regulares.





Na volta, o expresso e semiexpresso serão unificados em um único serviço especial, possibilitando ainda que usuários possam desembarcar em estações diferentes daquelas usadas para seu embarque na ida ao evento. O código deverá ser apresentado na estação Autódromo para que todos retornem em segurança.





Quem optar apenas pelo uso do serviço regular 24h poderá adquirir as passagens de ida e volta nas bilheterias físicas e nos demais canais oficiais do Bilhete Único e TOP até os dias de festival. As principais estações das linhas 4, 5, 8 e 9 oferecerão conexões com táxi e transporte por aplicativo durante todo o período de funcionamento. Além disso, algumas das estações terão disponíveis uma rede de estacionamentos integrados para ônibus fretados, vans e automóveis.