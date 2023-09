677

Carminho no palco do Grande Teatro do Sesc Palladium Helvécio Carlos/EM/D.A.Press







No único show de sua turnê “Portuguesa” realizado em Belo Horizonte , na noite da última sexta (1/9), num Grande Teatro do Sesc Palladium lotado, Carminho afagou o público com um extenso bis e uma performance final à moda das antigas casas de fado, sem microfone.

Ao fim do show, ela citou um pensamento do pai, um engenheiro sem dons musicais, diferentemente da mãe, cantora de fado. Contou que ele dizia que ficar em silêncio era seu modo de contribuir e que o fado exige alguém que o admire para cantar, mas também alguém que saiba ouvir, com o coração aberto.



“Vocês foram grandes fadistas nesta noite, com sua entrega”, afirmou. Disse ainda que a reação da plateia a deixou “com a ligeira impressão” de que irá voltar.





Ao retornar para o bis, a cantora portuguesa citou as “famílias” que construiu no Rio de Janeiro e em Minas, antes de cantar composições de Chico Buarque (“Sabiá”) e Milton Nascimento (“Cais”).

Confira Carminho cantando "Sabia", em registro do jornalista do EM Helvécio Carlos:





Ao fim de um generoso bis com cinco músicas, Carminho recebeu nova ovação de pé e reagiu dizendo que cantaria mais uma música.









Confira o momento em que Carminho abandona o microfone, em registro do jornalista do EM Helvécio Carlos:



A escolha foi “As minhas penas”. Em homenagem às apresentações que ela ouviu na casa de fado que sua mãe manteve durante duas décadas em Lisboa, Carminho então deixou o microfone de lado e fez sua voz soar pelo teatro sem amplificação artificial.

O público aplaudiu como se quisesse traduzir com as mãos algo que Carminho disse antes de comentar sua relação com os artistas brasileiros que admira: “Elogiar é difícil. Às vezes parece que não sou capaz de dizer o que sinto”.