Luísa Sonza iniciou sua carreira como cantora em 2017 Natasha Werneck/EM/D.A press- São Paulo - A cantora Luísa Sonza foi uma das atrações do segundo dia do "The Town", realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Neste domingo (3/9), a artista se apresentou no palco Skyline para milhares de pessoas, que curtiram hits como "Carnificina", do seu novo disco "Escândalo Íntimo", "Mulher do Ano XD", de 2021, e as novas "Luísa Manequim" e "A Dona Aranha". Depois do show, em conversa com jornalistas, a gaúcha demonstrou muita alegria ao falar do feat com a americana Demi Lovato, com quem cantou no sábado (2).





Na noite de sábado, Lovato convidou Luísa Sonza, sua “nova amiga”, como disse ao público, para subir ao palco e as duas cantaram “Penhasco 2”, lançada pelo álbum “Escândalo Íntimo”, da brasileira. Hoje, Luísa fez questão de destacar a generosidade de Demi. “Ela é uma pessoa maravilhosa, isso que me deixa mais feliz, sabe? Porque óbvio que têm muitos artistas incríveis, muitos artistas que a gente ama, admira. Eu pude ver e admirar, não só o trabalho, mas a pessoa que ela é, e isso é muito especial, muito gratificante”.

Luísa Sonza iniciou sua carreira como cantora em 2017, lançando covers de músicas populares no YouTube. Seu talento vocal e carisma rapidamente atraíram a atenção do público, e ela logo lançou seu primeiro single original, "Good Vibes". A canção foi bem recebida, mas foi com o lançamento de "Olhos Castanhos" em 2018 que Luísa ganhou ainda mais destaque, já que a música se tornou um hit nas paradas musicais brasileiras.





Em 2019, Luísa Sonza lançou seu álbum de estreia, "Pandora", que incluiu hits como "Garupa" (com participação de Pabllo Vittar) e "Fazendo Assim" (com participação de Gaab). O álbum mostrou sua versatilidade como artista, explorando diferentes estilos musicais, do pop ao funk. A música "Braba", também do álbum, se tornou um hino de empoderamento feminino e um sucesso nas redes sociais.





Além de sua carreira musical, Luísa Sonza é uma figura influente nas redes sociais, com milhões de seguidores em plataformas como Instagram e X, o antigo Twitter. Ela usa discute questões sociais, como feminismo e igualdade de gênero, e é uma defensora do empoderamento das mulheres.