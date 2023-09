677

Coletivo Minas de Minas conclui pintura em empena no predio do Sesc Tupinambas no centro de Belo Horizonte. Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.



O Centro de BH ganhou mais cor e representatividade com a inauguração da primeira empena do Brasil feita por um grupo apenas de mulheres. O mural foi assinado pelo coletivo “Minas de Minas” na segunda-feira (28/8) e faz parte do projeto “Sesc Arte Urbana” junto com a empena de Eduardo Kobra, inaugurada também este mês. As artistas pintaram uma das laterais do Prédio-Sede do Sesc, localizado na Rua Tupinambás, no Centro de BH.





Formado por Carol Jaued, Musa, Nica e Lídia Viber, o Minas de Minas é responsável por outras artes conhecidas na capital mineira, como o mural da Elza Soares, localizado nas proximidades da Estação Central, no Centro.

A primeira empena feita coletivamente por todas elas trouxe à paisagem de BH um mural de cerca de 800 metros quadrados que tem como objetivo representar a ancestralidade mineira.





A empena retrata uma figura feminina, descalça, segurando ervas e flores e tem como objetivo representar a ancestralidade mineira. Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.

A arte retrata uma figura feminina descalça segurando ervas e flores. O grupo explica o significado: “Nos pés encontramos a base que nos sustenta e conecta com a terra, incorporando nosso entendimento dela. As mãos carregam a crença na cura por meio das ervas, fundamentais em nossa cultura ancestral de autocuidado. A diversidade de tons nos vitrais retrata a alegria, refletindo as cores do povo que mantém suas tradições e conhecimentos, vivenciando a arte da fé”.





O presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, se mostrou satisfeito com o resultado. Ele afirmou: “Estamos contentes em agregar mais uma obra de arte ao cenário urbano de Belo Horizonte. É uma honra ter no Edifício-Sede, de um lado, o primeiro mural de Eduardo Kobra em Minas Gerais e, do outro, a primeira empena do país pintada por um coletivo de mulheres. Continuamos empenhados em enriquecer e incentivar as manifestações artísticas em nosso estado”.

O mural foi feito com uma técnica chamada de grid orgânico, que consiste na pintura de várias palavras durante a preparação da parede. “A partir dessas palavras a gente tem guias de onde a gente vai passar os traços para poder construir essa imagem.”, explica o coletivo.

Presente para população

Desde a inauguração, diversos belorizontinos têm encontrado um espaço no meio da rotina corrida para parar e apreciar o mural. É o caso de Vera Lúcia, que arrumou um tempinho para fotografar a arte. Ela conta: “É muito interessante porque quem olha entende que foi feita por mulheres e para mulheres.”.





A belorizontina Vera Lúcia arrumou um tempinho na rotina para tirar foto do mural das Minas de Minas Jair Amaral/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Para ela, a iniciativa deveria se espalhar por outros prédios de Belo Horizonte. "Eu gostei muito e acho que deveria ser feito em outros lugares. Tem tanto prédio bonito e sem cor, ia dar uma nova cara para cidade", afirma.





Já para a bombeira Jacqueline de Oliveira o que chama atenção na arte é a representatividade que ela tem. “No meio de tanta discriminação, a mulher negra é a que mais sofre. É legal ver através da arte essa figura ocupando seu merecido espaço e tendo reconhecimento. Espero que essa consciência se amplie para todas as áreas.”, afirma.

A bombeira Jacqueline se admirou com a representatividade da pintura. Jair Amaral/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG.

A vontade de Jacqueline também é que Belo Horizonte ganhe mais cor com mais iniciativas como essa. “Por mim, BH ficaria toda colorida com essas pinturas. É fantástico, meus parabéns para quem pintou”, finaliza.





Projeto Sesc Arte Urbana

O “Sesc Arte Urbana” é uma iniciativa do Sesc em Minas e tem como objetivo inserir mais arte no cotidiano das pessoas que passam pelo centro de BH. Além da primeira empena do Brasil feita por mulheres, o projeto trouxe para capital mineira o primeiro mural feito pelo artista mundialmente conhecido Eduardo Kobra. As duas artes podem ser vistas no prédio-sede do Sesc localizado na rua Tupinambás, 956.





De acordo com a instituição, a pintura das empenas se trata da primeira etapa do projeto, que deve trazer outro artista para a pintura do muro da área interna da Unidade Sesc Tupinambás.