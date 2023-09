677

Demi Lovato e Luísa Sonza cantaram juntas no The Town Reprodução/Globoplay São Paulo - A cantora Demi Lovato, uma das atrações mais aguardadas deste sábado (2/9) no The Town, entregou um show emocionante na Cidade da Música. Além de relembrar os maiores hits de sua carreira, como “Give Your Heart a Break”, “Heart Attack” e “Cool for the summer” na versão rock, ela também incluiu no repertório canções do último álbum “HOLY FVCK” e ainda convidou Luísa Sonza no palco Skyline. A cantora Demi Lovato, uma das atrações mais aguardadas deste sábado (2/9) no The Town, entregou um show emocionante na Cidade da Música. Além de relembrar os maiores hits de sua carreira, como “Give Your Heart a Break”, “Heart Attack” e “Cool for the summer” na versão rock, ela também incluiu no repertório canções do último álbum “HOLY FVCK” e ainda convidou Luísa Sonza no palco Skyline.









No repertório, obviamente, também teve espaço para músicas do oitavo álbum da artista, como “Freak”, “Substance”, “Skin of my teeth”, “Eat me” e “29”. O disco marca o “funeral da música pop” de Demi e a transição para o rock.

HINOOOOO#TheTown2023 #TheTown2023NoGloboplay pic.twitter.com/AS55863P6g — globoplay (@globoplay) September 3, 2023





Durante o show, Demi mostrou que vir ao Brasil 11 vezes desde o início de sua carreira serviu para ficar afiada no português. “E aí gente”, “boa noite”, Obrigada”, “Vocês são foda” foram algumas das frases que a artista falou e levou a multidão ao delírio.





Além de falar, ela também canta em português. Lovato convidou Luísa Sonza, sua “nova amiga” como disse ao público, para subir ao palco e as duas cantaram “Penhasco 2”, lançada pelo álbum “Escândalo Íntimo”, da brasileira.





Vale ressaltar que o palco não favoreceu aos milhares de fãs que tentaram assistir o show, muito menos a chuva. A cantora se apresentou ao fundo, o que impossibilitou o público de acompanhar a apresentação, precisando recorrer ao telão para assistir Demi.





Após Demi Lovato, o headliner da noite, Post Malone, entra no palco Skyline às 23h.