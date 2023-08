677

Capa de 'Escândalo Íntimo', terceiro álbum de Luísa Sonza Divulgação "Escândalo Íntimo", o aguardado álbum de Luísa Sonza, chegou às plataformas digitais nessa terça-feira (29/8), com 18 músicas, incluindo feats com Demi Lovato, que canta em português em "Penhasco2", Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. O debut foi um 'escândalo': tornou-se o disco com melhor estreia de todos os tempos no Spotify Brasil.





A gaúcha também conseguiu emplacar todas as músicas do álbum no TOP 50 da plataforma de música (sendo 6 no TOP 10). Três músicas entraram no Top 200 Global, com “Penhasco2” na posição 41, “Campo de Morango” na posição 140 e “A Dona Aranha” em 181. Em Portugal, “Penhasco2” estreou na posição 10 e “Escândalo íntimo” se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro, recebendo 264 mil plays.

Na Apple Music, Luísa Sonza ocupou o Top 18 inteiro da plataforma e “Escândalo íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, o sucesso inicial se repetiu: todas as faixas estrearam no Top 50, com “Penhasco2” na primeira posição.





O público vai poder conferir as novas músicas ao vivo na apresentação da artista no The Town, em 03 de setembro, em Sâo Paulo (SP). O show terá novidades tecnológicas e coreografias entre as músicas, como adiantou Luísa durante coletiva de “Escândalo Íntimo”.