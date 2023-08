677

Em seu novo álbum, ‘Escândalo íntimo’, a cantora Luísa Sonza prestou uma homenagem à Rita Lee (1947-2023). A artista pop nunca negou sua admiração pela Rainha do Rock e até foi citada na autobiografia da cantora, que morreu no dia 9 de maio. Mas, agora, Luísa reverenciou diretamente sua ídolo.

Na faixa ‘Lança menina’, a penúltima do álbum, Sonza integrou o refrão de ‘Lança perfume’, um dos maiores sucessos de Rita, lançado em 1980. Além disso, ao término da música, é possível ouvir um trecho de uma entrevista viral de Lee. "Porque ela é exatamente assim. Ai, ela é toda boazinha. Ela é toda do bem. Ela é tão galera. Ela é jovem, ela… sabe? Ah, vá se f*der, sabe? Chata 'paca'", diz.

O trecho foi extraído do documentário "Rita Lee: Biograffiti", de 2007. Naquele momento, Rita contava como surgiu a música ‘Tão’, mas não cita quem foi a “musa inspiradora” da canção. “Eu estava com essa pessoa até aqui, e eu estava me mantendo educada. Mas eu não podia engolir o veneno que eu estava sentindo, então eu joguei para fora esse lado", diz em outro trecho do filme.

"Tem um texto falado que eu queria, para vomitar mais ainda: 'Você com esse seu carisma de maçaneta de porta e sorriso arreganhado para o mundo, me irrita mais que serial killer de velhinhas abandonadas. Pelo menos ele sabe que é babaca, mas você nem desconfia que é uma grandessíssima super hiper mega mala. Putz, tu é chata paca'. Uma coisa assim feminina, para comemorar o Dia Internacional da Mulher [risos]", finaliza.

Conselho de Rita

Dias após a morte de Rita Lee, Luísa Sonza compartilhou um trecho do livro ‘Rita Lee: Outra Autobiografia’ que cita a cantora. "Percebo uma curiosidade da meninada da nova geração de artistas por minha figura. Dia desses recebi homenagens de Manu [Gavassi], Luísa [Sonza], Liniker, Ana, Vitória… Recebo também recadinhos e torpedos, principalmente das meninas. Elas mandam amor e pedem até conselhos", escreveu a Rainha. "Não tenho palavra alguma pra falar agora. Rita, mais uma vez, te agradeço", escreveu a cantora nas redes sociais.

Em outra ocasião, Luísa contou como Rita Lee a influenciou a seguir sua carreira. “Quando leio e escuto Rita, ela me faz continuar tendo coragem, mas agora com consciência. É sobre ter a coragem de fazer o que você quer e não o que você tem que fazer. Ela se comunicava muito bem com as pessoas e fazia isso com genialidade", disse durante sua participação no ‘Rita Lee: outra autobiografia - o podcast’.

A loira também revelou qual música é mais especial para ela. "Para mim, ela me traz um lugar de paz e de identificação. Guardo muitas memórias importantes sobre a Rita, mas quando escuto ‘Amor e sexo’, me lembra um momento de virada de chave na minha vida, de começar a ver algumas visões conversadoras de onde fui criada com menos tabu. Ela me ensinou desde nova sobre as coisas da vida", apontou.