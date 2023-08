677

Chamado "Escândalo Íntimo", o álbum foi lançado em todas as plataformas digitais na noite de terça-feira (29/8) Divulgação

O novo álbum da cantora Luísa Sonza, intitulado “Escândalo Íntimo”, foi lançado na noite desta terça-feira (29/8). Sucessor do “Doce 22”, de 2021, o disco possui 18 faixas, até o momento, parcerias com diversos artistas e já adentrou os assuntos em alta nas redes sociais.





Dentre as colaborações nacionais estão a mineira Marina Sena, na faixa “Romance Em Cena”, o rapper Baco Exu do Blues, em “Surreal”, e a cantora Duda Beat, em “Ana Maria”. Também foram anunciadas músicas com Kayblack e com a dupla Maiara e Maraisa. Já na faixa “Penhasco2”, a norte-americana Demi Lovato chamou a atenção por cantar em português.

socorro a demi lovato cantando EM PORTUGUÊS LUISA SONZAAAAAAAAAAAA %u2014 alvaro (@alvxaro) August 30, 2023

A LUISA SONZA FEZ A DEMI CANTAR EM PORTUGUÊS EU SOU BRASILEIRO COM MUITO ORGULHOOOO #EscandaloIntimo

pic.twitter.com/xhlNuVC2ZI %u2014 emy (@skyebennets) August 30, 2023





“Campo de Morango”, a primeira canção do álbum, foi lançada no dia 15 de agosto e gerou polêmica na internet por sua letra e clipe provocativos. Em seguida, a música “Principalmente Me Sinto Arrasada”, lançada no dia 23, mostrou um outro lado da artista ao retratar uma crise de ansiedade.





Agora, com “Escândalo Íntimo” completo no ar, fãs de Sonza comentam o lançamento que, de acordo com a cantora, “é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros”. Confira algumas reações:

luisa sonza comecei por penhasco 2 é posso dizer que é a melhor musica da carreira e de escandalo intimo, a melodia, os vocais e beat está absurdo de bom, artista talentosa entregou o mair hino da era pic.twitter.com/yTXjMbnJII %u2014 fãboy III recomeçando, fan account (@aingdebut_) August 30, 2023

A Luisa sonza cantando a versão original de A Dona Aranha socorrrrrooooooooo eu to aos prantospic.twitter.com/gXuIvNgbxV %u2014 SINCE BRUNO (@Since_bruno2) August 30, 2023

A qualidade da produção, Luísa tava com uma inspiração do caralho no escândalo íntimo, minha filha você não prometeu nada e entregou tudo, mostra para os haters como se faz um álbum com conceito sem faltar qualidade, falo e repito é artista! . pic.twitter.com/JkxpxMneKc %u2014 gui bb da pabllo vittar (@guilhermesivan) August 30, 2023