Montagem do palco Skyline no The Town Reprodução/Twitter Os preparativos para o The Town, que começa neste sábado (2/9), estão a todo vapor no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No entanto, um detalhe chamou atenção do público nas redes sociais ao acompanhar a montagem do palco Skyline, o principal do evento, que vai receber artistas como Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Demi Lovato e vários outros nomes internacionais. Para vários internautas, o festival errou ao colocar um tamanho considerado pequeno para a quantidade de pessoas que vão assistir de longe as apresentações no local. Os preparativos para o The Town, que começa neste sábado (2/9), estão a todo vapor no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No entanto, um detalhe chamou atenção do público nas redes sociais ao acompanhar a montagem do palco Skyline, o principal do evento, que vai receber artistas como Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Demi Lovato e vários outros nomes internacionais. Para vários internautas, o festival errou ao colocar um tamanho considerado pequeno para a quantidade de pessoas que vão assistir de longe as apresentações no local.









As dimensões do telão não foram divulgadas pelo festival, mas pelo que o público tem acompanhado pelas redes sociais na preparação do evento, ele é considerado pequeno. Isso porque são esperadas, em média, pelo menos 100 mil pessoas por dia e o Skyline é onde se apresentarão os principais artistas. Para quem for ver o show de longe, a transmissão no telão é a melhor forma de conseguir assistir.





Confira as reações:





Eu tentando acompanhar o show do Bruno Mars no The Town pelo telão do palco pic.twitter.com/5jirtkAM1i %u2014 Nanda (@nandasferBR) August 24, 2023

a televisão da minha sala é maior q esse telão do the town véy pic.twitter.com/exNKTbgjH0 %u2014 alan vasconcelos (@alanfvsc) August 24, 2023

The Town faz festival para milhões e coloca tv 32 polegadas como telão. %uD83E%uDD21



Contém ironia %u2014 7 days for Bruno in %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@taihooligan) August 20, 2023

enxergar o Bruno Mars foi com deus com esse tamanico de telão

tinha que errar em alguma coisa né The Town https://t.co/B0WbfE1jqx %u2014 Agopis %uEA00 (@ttdaagops) August 24, 2023

Eu tenho uns 500 ataques diferentes toda vez q vejo o tamanho minúsculo do telão do palco skyline do the town %u2014 Dickson %u02E2%u1D9C%u1D9C%u1D56 %u2022 %uD83E%uDD85 (@dicksongomess) August 27, 2023

que tablet é esse que eles tão chamando de telão lá no palco skyline do the town %u2014 edu %u2605 (@uduardou) August 26, 2023

O telão do palco principal do The Town é um afronte pra um evento desse porte. Quem teve essa brilhante ideia??? %u2014 Diego Marcondes (@DiegoMarcondes_) August 24, 2023

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do The Town cobrando um posicionamento, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.