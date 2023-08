677

Após deixar os fãs ansiosos, a cantora Luísa Sonza lançou, na noite dessa terça-feira (15/8), o primeiro single do seu terceiro álbum. ‘Campo de morango’ faz parte de ‘Escândalo íntimo’, que será lançado no próximo dia 29. Com apenas 1 minuto e 16 segundos de música e 1 minuto e 57 segundos de clipe, a loira deu o que falar nas redes sociais.

Só no YouTube, Sonza conquistou quase 800 mil visualizações em 11 horas após o lançamento. A música já foi reproduzida mais de 500 mil vezes no Spotify, e a cantora é o assunto mais comentado no X, antigo Twitter. Com uma pegada sensual, a música explora trechos eróticos e ousados em um relacionamento. A faixa foi produzida por Roy Lenzo, Douglas Moda, Manson e Jah.

'Campo de morango' é o primeiro single do novo álbum de Luísa Sonza, que terá 26 músicas Reprodução / Instagram @luisasonza

Boa parte dos internautas questiona a curta duração de ‘Campo de morango’. Outros apontam que, mais uma vez, ela fala sobre sexualidade nas suas músicas. Mas Luísa já tinha adiantado que a música causaria controvérsia. “É [a música] que vai estressar os fandons, o povo no Twitter. Vão me xingar horrores e depois vão tomar lapada porque o álbum tá vindo grandão. Eu quero que eles falem mal e gostem muito [depois], porque todo mundo vai”, contou para os fãs durante um encontro antes do lançamento.

Leia: Luísa Sonza ganha série documental na Netflix do próximo álbum

Ela também revelou que o single tem diversos easter eggs (termo usado para significar referências) dos próximos lançamentos. “É para vocês pensarem. Eu não vou entregar tudo mastigado. Ela é a mais apressada, tem algum motivo para ela chegar antes“, afirmou.

Depois da estreia da música, Luísa fez uma live no TikTok em que contou que haverá uma continuação da história do clipe. “Escândalo íntimo’ tem algumas histórias paralelas que eu vou explicar depois. Mas o embrião do álbum é a história de um relacionamento do início ao fim, um relacionamento tóxico e abusivo, acima de tudo comigo mesma. ‘Campo de morango’ é a ponta da ponta do iceberg dessa história”, apontou.

Sonza também contou que a estética do clipe vai continuar em outros singles, que, juntos, formam um curta-metragem liberado em pílulas. “Essas pílulas foram baseadas em sonhos e pesadelos meus, e todo visual é uma viagem no meu subconsciente”, detalhou.

‘Escândalo íntimo’

Durante a live, Luísa Sonza ainda revelou que seu novo disco terá 26 músicas, com diferentes durações, e classificou o trabalho como “um álbum longo”. Ela ainda disse que, como ‘Escândalo íntimo’ conta uma história, as faixas despertarão vários sentimentos e vão contar com diversos ritmos no álbum, em especial muita música brasileira.

O disco é dividido em quatro blocos, e cada um fala sobre uma fase do relacionamento. ‘Campo de morango’ faz parte do segundo, que remonta aos momentos bons do relacionamento. A artista informou que foi o último a ser escrito, já que tinha retratado apenas “desgraças”.

Sem dizer diretamente que a nova música foi feita para o novo namorado, Chico Moedas, ela admite que as músicas felizes tiveram influência do relacionamento entre os dois. “Quero agradecer muito meu namorado por ter me inspirado, é uma coisa [momentos felizes no relacionamento] que eu não tinha mais referência", afirmou em live.

Ela ainda aproveitou a transmissão ao vivo para rebater críticas sobre a temática da música: “Sobre eu ser muito explícita… eu amo bater nessa tecla porque é muito levado como tabu… Eu não sou menos artista em falar sobre isso e os caras fazem isso o tempo todo.”

‘Campo de morango’ divide a internet

O alcance da nova música de Sonza levou a um debate sobre seu novo trabalho, muitas pessoas questionam se ela vai trazer mais do mesmo, enquanto outras esperam inovação. Grande parte dos comentários foram críticos a ela. “Eu não tenho NADA contra a Luísa, mas uma música de 1 minuto com 8 compositores que não tem uma única frase com sentido é de cair o c* da bunda”, apontou um comentário.

‘Pensando muito nesse trecho da nova música da Luísa Sonza. Parece que foi escrito por uma adolescente”, criticou um perfil, em referência aos versos “jogando um Nintendo ouvindo beatles

Meu lindo, meu malvado favorito, sem bala eu prefiro pirulito”.

Outro perfil disse que o problema da cantora não são as músicas. “O terrível da Luísa Sonza é menos as músicas horríveis e mais o fato que ela quer pagar de conceitual e profunda fazendo as mesmas músicas de sempre”, apontou o internauta.

Em compensação, os fãs elogiaram o novo trabalho. “Enquanto o Twitter odeia a Luísa, estou indo dar meu stream, porque eu sei que tudo que a luísa faz é calculado “, escreveu um sonzer.

Outro admirador da cantora lembrou que a cantora já esperava o hate. “Amo o fato da Luísa ter conseguido irritar direitinho a galera aqui dessa rede, missão cumprida, loirinha”, comentou.

Teve também que visse no lançamento de ‘Campo de morango’ uma estratégia maior: “Luísa Sonza ama ressignificar, os haters vivem falando que ela só canta música sobre sentar, raba e ela realmente abriu o álbum com uma música que fala sobre tudo isso e um pouco mais, pra mostrar depois que o álbum sair que isso não é o que a define, ENGULAM ‘CAMPO DE MORANGO’”.

Em meio à polêmica, o influenciador Felipe Neto defendeu Sonza. “Eu queria entender pq tanta gente se incomoda com a Luisa Sonza cantando uma p*taria leve…Mas não posta nada se for um macho cantando ‘ela senta na minha pi*a’”, questionou o criador de conteúdo.