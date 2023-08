677

Fãs especulam que Demi Lovato esteja no próximo álbum de Luísa Sonza, 'Escândalo Íntimo' Michael TRAN / Mauro PIMENTEL / AFP A cantora Demi Lovato é muito próxima do público brasileiro, prova disso é que ela já veio ao país 10 vezes ao longo de sua carreira. No entanto, ela ainda não tem nenhuma parceria com um artista do Brasil. Fãs especulam que isso pode mudar, já que ela começou a seguir Luísa Sonza nas redes sociais e até curtiu a publicação da gaúcha que anuncia o lançamento de seu próximo álbum.









Após começar a seguir Luisa Sonza no Instagram ontem, Demi Lovato curtiu a capa do novo álbum da cantora que foi anunciado hoje. %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/w8ST3QxjKr %u2014 Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) August 10, 2023





Vale ressaltar que o álbum de Luísa Sonza foi produzido em Los Angeles, onde a voz de “Heart Attack” mora atualmente. Outro ponto levantado pelo público é que a brasileira já mencionou querer uma carreira internacional desde seu contrato com a gravadora Sony Music e a parceria com a artista norte-americana seria uma porta de entrada no mercado - sem contar a participação no remix de “Cry about it later”, de Katy Perry.









Mesmo não sendo necessário muito para que os fãs criem teorias sobre um feat, todas essas “coincidências” já deixaram muitos internautas com altas expectativas. Confira as reações:





- Demi Lovato seguiu Luísa Sonza no Instagram

- Demi curtiu anúncio do álbum da Luísa

- Spotify marcou que Luísa vai estar no The Town dia 02 de setembro, as 20h (horário que Demi vai fazer show)



Estou pirando ou tem sentido? ESCÂNDALO ÍNTIMO pic.twitter.com/TUTZJ5fUeV %u2014 Juan Prado %uD83D%uDC8C (@eujuanprado) August 10, 2023

se a demi lançar algo com a luisa, não respondo por mim %u2014 belle (@isabellesslife) August 10, 2023

demi voltando pro pop graças a luísa pic.twitter.com/NJMvZ08Dft %u2014 julio (@abelzudo) August 9, 2023

se a demi seguiu a luisa agora é pq o anúncio do álbum tá perto OMG pic.twitter.com/4C6P7msRjf %u2014 ella %u273F (@sonzasangel) August 9, 2023

um feat demi lovato e luisa sonza resolveria todos os meus problemas psicologicos nao ia existir NADA de ruim no mundo %u2014 gabriel (rock version) (@holyfdemi) August 9, 2023

Demi Lovato X Luísa sonza mais real que eu imaginava pic.twitter.com/VJUiwrhEIx %u2014 wes (@tokyoxer) August 10, 2023

dia 20 é aniversário de demi e dia 29 luísa vai lançar o escândalo íntimo que contém um feat com a mesma pic.twitter.com/XrCumhcuXX %u2014 nicole (@penhsco) August 10, 2023

Demi e o rock

Demi e Luísa sonza

Demi e o kpop

Demi e o Revamped dia 15/09

Demi e o The Town



Estamos bem servidos é-se ano né %u2014 %uD835%uDC95%uD835%uDC82%uD835%uDC86 (@revamp3d_) August 10, 2023