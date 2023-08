677

O grupo de k-pop Le Sserafim lançou uma prévia do remix de seu maior sucesso ‘Eve, psyche & the bluebeard’s wife’ na madrugada desta quinta-feira (3/8). A música tem participação especial de Demi Lovato, o que deixou os fãs surpresos e muito felizes.

A nova versão do hit chega aos streamings nesta sexta-feira. ‘‘Eve, psyche & the bluebeard’s wife’ foi lançada no primeiro álbum do grupo ‘Unforgive’, de 2022. A música logo caiu no gosto do público, por ter uma melodia única e uma coreografia contagiante, se tornando um desafio do TikTok.

Comemorando o sucesso, o grupo lançou o primeiro remix do hit, com participação especial dos rappers sul-coreanos BIBI, Mirani e CAMO. A nova versão, agora com Demi, pegou os fãs de surpresa.

Pelo teaser, dá para saber que alguns novos trechos da letra foram adicionados. “I see it written on your face, yeah / I know you want a little taste, yeah / You know I’ll put you in your place / You’re crawling on the floor, begging me for more”, (eu vejo escrito no seu rosto / eu sei que você quer um gostinho / você sabe que eu vou te colocar no seu lugar / você vai engatinhar no chão, implorando por mais), canta Demi na prévia.

'Eve, psyche & the bluebeard's wife', do grupo Le Sserafim, ganhou um remix, com participação de Demi Lovato Michael TRAN / AFP E Yuichi YAMAZAKI / AFP

Foi o suficiente para os fãs esperarem ansiosamente o lançamento.”O remix é com a Demi Lovato, vamos celebrar”, comemorou um perfil. “Foi tão do nada. Te amo, Demi Lovato, te amo”, declarou outro.

Emocionada, uma admiradora disse que, com o teaser, “Demi Lovato matou metade do fandom”. “Não é possível que eu tô vivendo mesmo Demi Lovato e kpop. Meu sonho lovatic de anos atrás se realizando e ainda com as Le Sserafim. Estou nas nuvens”, exclamou outra fã.

Flertando com o rock em suas novas produções, a volta da americana para o pop foi outro motivo de comemoração. “Demi Lovato, eu te amo por me dar uma migalha de pop esse ano”, celebrou uma brasileira.

E, mesmo com apenas 23 segundos disponíveis, muita gente já pôs a música no repeat. “Não consigo parar de ouvir a prévia. Meu Deus, Demi Lovato feat Le Sserafim. Se for um sonho, não me acorde, por favor”, contou um perfil.