De surpresa, Demi Lovato canta sobre direito ao aborto em 'SWINE'

677

Demi Lovato é uma caixinha de surpresas e, nesta quinta-feira (22/9), lançou um novo single, “SWINE”, com a mesma pegada roqueira do último álbum “HOLY FVCK”. A música fala sobre a decisão da Suprema Corte norte-americana de desmantelar o direito constitucional ao aborto seguro. No videoclipe, a artista aparece confrontando o governo - representado por homens brancos - e reivindicando os direitos das mulheres sobre o próprio corpo.









Ela continua: “Criei 'SWINE' para amplificar as vozes daqueles que defendem a escolha e a autonomia corporal. Eu quero que essa música capacite não apenas as pessoas que estão dando à luz neste país, mas todos que defendem a igualdade, para abraçar sua agência e lutar por um mundo onde o direito de cada pessoa de tomar decisões sobre seu próprio corpo seja honrado.”

Em um trecho da música, inclusive, Demi ressalta que a fé não é motivação para negarem este direito ao aborto. "Imagine sua fé, imagine seu deus e até sua bíblia sagrada sendo banidos de repente. Você entende agora? Isso não parece direito? É o seu livro, mas é a minha sobrevivência. Temos que cultivá-los, temos que criá-los, temos que alimentá-los e banhá-los e se você não quiser, eles te chamam de bruxa para queimar na fogueira em Salem…", canta.

Vale ressaltar que os lucros líquidos da cantora com a música pelo período de um ano serão doados ao Fundo de Justiça Reprodutiva da Fundação Demi Lovato, que por sua vez será direcionado a três organizações sem fins lucrativos: NARAL Pro-Choice America, Plan C e The Rede Nacional de Fundos de Aborto.

Confira a tradução:

"Deus me livre, eu quero chupar o que eu quiser

Deus me livre, eu quero foder com quem eu quiser e

Se ele g*zar, acho que tenho que ser a mãe

Foda-se o que eu penso, não sei de nada, o governo conhece meu corpo

Não, tudo bem, é melhor assim

Eu sou apenas uma cópia de carbono

Mesmo se eu estiver morrendo, eles ainda tentarão me impedir

Será que ouvimos a nós mesmos?





Minha vida, minha voz

Meus direitos, minha escolha

É minha ou sou apenas desprezível?

Meu sangue, meus lombos

Meus pulmões, meu grito

É meu ou sou apenas desprezível?

Imagine sua fé, imagine seu Deus e até sua Bíblia Sagrada

De repente são proibidos, você entende?

Agora, isso não parece ser certo?

É o seu livro, mas é a minha sobrevivência

Temos que cultivá-los, temos que criá-los, temos que alimentá-los e banhá-los

E se você não quiser, eles te chamam de bruxa para queimar na fogueira em Salem

Pensei que agora eles mudariam, mas ainda estamos esperando

Mandem esses filhos da puta para o inferno

Minha vida, minha voz

Meus direitos, minha escolha

É meu ou sou apenas desprezível?





Meu sangue, meus lombos

Meus pulmões, meu grito

É meu ou sou apenas desprezível?





Sub compensada

Muito domesticada (Que porra?)

Subestimada

Leis em excesso (Que porra?)

Pouco celebrada

Ódio dominado (Que porra?)

Estamos furiosos

Nos motivou (Levantem-se)

Sempre dedicadas

Recentemente motivadas (Levantem-se)

E se você estiver acordada então

Estou tão feliz que você chegou até aqui"