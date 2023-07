Demi Lovato convida Slash para versão rock de 'Sorry not sorry'

677

Demi Lovato entrou em sua era mais roqueira desde o lançamento do oitavo álbum de estúdio, "Holy fvck", em agosto de 2022. A artista confessou ao público que não deve voltar para o pop tão cedo e tem regravado os maiores hits da carreira dela em versão rock. Nesta sexta-feira (14/7), a cantora lança "Sorry not sorry" com participação especial de Slash, icônico guitarrista do Guns N' Roses.





De acordo com a revista Forbes, transformar seus sucessos de pop para o rock “não apenas mostra sua evolução artística, mas também pode ser uma decisão de negócios muito inteligente de sua parte”. A revista aponta que uma das vantagens é atingir um novo público.

Slash participa da versão rock de 'Sorry not Sorry', de Demi Lovato





Agora, com a participação do Slash em “Sorry not Sorry”, ela pode atrair fãs do estilo hardcore.