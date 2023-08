677

Luísa Sonza confirma parceria com Demi Lovato em 'Penhasco 2', faixa do álbum 'Escândalo Íntimo' Reprodução/Instagram Luísa Sonza está prestes a lançar seu terceiro álbum de estúdio, intitulado de “Escândalo Íntimo”, que chega às plataformas digitais nesta terça-feira (29/8), às 21h. Nas redes sociais, a artista confirmou uma parceria com a cantora norte-americana Demi Lovato. Luísa Sonza está prestes a lançar seu terceiro álbum de estúdio, intitulado de “Escândalo Íntimo”, que chega às plataformas digitais nesta terça-feira (29/8), às 21h. Nas redes sociais, a artista confirmou uma parceria com a cantora norte-americana Demi Lovato.









Ela também compartilhou a imagem de uma cama pegando fogo junto a um vídeo de 9 segundos que aparece tendo um conflito interno enquanto toca um trecho da música, sem muitos detalhes.

No Instagram, Luísa também compartilhou um tweet antigo, de 2019, quando disse: "Eu amo a Demi Lovato".





parceria com Demi Lovato já era especulada pelos fãs da cantora quando elas começaram a se seguir no Instagram e a voz de “Heart Attack” até curtiu a publicação da gaúcha ao anunciar o lançamento de seu álbum. Além disso, a artista norte-americana foi creditada entre os compositores da canção através do Apple Music.





Vale ressaltar que Demi chega ao Brasil para se apresentar no The Town neste sábado (2/9), enquanto Luísa prepara seu show para o domingo (3/9)

Não é sobre ex





Luísa havia comentado sobre a canção algumas vezes, dizendo que é uma continuação da faixa “Penhasco”, presente no álbum “Doce 22”. “Essa é uma música de desabafo! Tem muito sentimento nela. Sinto que só consegui colocar um ponto final neste período da minha vida depois de cada palavra dita nessa canção”, disse ela, ao programa “Saia Justa”, da GNT.





Como a história da primeira canção foi relacionada ao término com Whindersson Nunes - a cantora nunca confirmou a história -, um internauta levantou a suposição que a segunda música ainda seria sobre o ex-casal. “Não supera o ex nunca“, escreveu.





Mas Luísa viu o comentário e rebateu: “Primeiro: Não é sobre ex nenhum, é sobre mim e meus sentimentos em relação ao que eu vivi e como me senti. E mesmo se fosse, já aviso q penhasco 2 não tem a ver com a história (real e pessoal) de penhasco. Apenas as duas tem a mesma ‘vibe'.”.





Auto análise

“Bem-vindos ao meu Escândalo Íntimo”, anunciou Luísa Sonza nas redes sociais. Segundo ela, o disco é sobre “histórias de amor que deram errado” e se trata de sua “ auto análise de um relacionamento abusivo ”.





Ela conta que o disco retrata histórias dolorosas para si. “Bem vindos ao meu Escândalo Íntimo. Nesse momento tô na estrada, indo pro outdoor que colocamos para anunciar esse álbum. Tô escutando agora no carro ‘Outra Vez’ uma das mais dolorosas (das várias que têm)”, escreveu.





“Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história… Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar. Vocês vão entender aos poucos… Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma auto análise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo. Que burrice a minha achar que alguém além de mim era culpada por tudo que fiz comigo”, completou.