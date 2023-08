677

Depois do polêmico lançamento de 'Campos de Morango ', os fãs de Luisa Sonza aguardavam ansiosamente por mais um single. 'Me Sinto Principalmente Arrasada' é a segunda faixa do seu novo álbum lançado nesta quarta-feira (24/8) com direito a clipe intenso e sombrio que mostram seus sentimentos de angústia e ansiedade.





A artista é o assunto mais comentado no X, antigo Twitter, com internautas se identificando com os sentimentos da cantora e a agradecendo por colocar em pauta um assunto tão importante como as crises de ansiedade.





O clipe de 'Principalmente Sinto Arrasada' já ultrapassou 800 mil visualizações no YouTube em pouco mais de 12 horas. Com uma sensação misteriosa no clipe, a letra da música explora sentimentos de náusea e cansaço, abordando a decisão de não poder mais abrir mão de si.





A faixa foi produzida por Roy Lenzo, Douglas Moda, Jonathan "Yoni" Asperil e Ariana Wong e já desperta emoções nos fãs da loira.

Com uma sensação misteriosa, a música explora intensos sentimentos Divulgação / Principalmente Me Sinto Arrasada

Essa parte das várias vozes no fundo representando a vozes que fica ecoando na cabeça de uma pessoa ansiosa LUÍSA VC E ARTISTA

Principalmente me sinto arrasada pic.twitter.com/MPPVYVbGK7 %u2014 BEM VINDOS AO AFTER (@ianvicx_) August 24, 2023 o jeito que a luísa sonza escolheu os dois carros chefes do álbum que claramente leva o nome do álbum, sendo campo de morango um escândalo e principalmente me sinto arrasada o íntimo dela, GENIAL pic.twitter.com/AxJx0spCJ9 %u2014 vitu (@fugtivoss) August 24, 2023 Principalmente Me Sinto Arrasada fala claramente sobre os altos e baixos de uma crise ansiosa, por isso mesmo a música não é linear com uma só batida e frequência, que é exatamente como a ansiedade deixa uma pessoa.



LUÍSA SONZA É UMA FRAUDE %u2014 Vitória (@vitorialimia) August 24, 2023

‘Escândalo íntimo’





O disco é dividido em quatro blocos, e cada um fala sobre uma fase de um relacionamento. ‘Campo de morango’ faz parte do segundo, que remonta aos momentos bons do relacionamento. A artista informou que foi o último a ser escrito, já que tinha retratado apenas “desgraças”.





Sem dizer diretamente que ‘Campo de Morango’ foi feita para o novo namorado, Chico Moedas, ela admite que as músicas felizes tiveram influência do relacionamento entre os dois. “Quero agradecer muito meu namorado por ter me inspirado, é uma coisa [momentos felizes no relacionamento] que eu não tinha mais referência", afirmou em live.





Ela ainda aproveitou a transmissão ao vivo para rebater críticas sobre a temática das músicas: “Sobre eu ser muito explícita… eu amo bater nessa tecla porque é muito levado como tabu… Eu não sou menos artista em falar sobre isso e os caras fazem isso o tempo todo.”