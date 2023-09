677

Luisa Sonza anuncia término de namoro e se posiciona a respeito daqueles que a chamam de intensa Instagram/Reprodução



O namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas chegou ao fim, após quatro meses de relacionamento. A informação foi dada pela própria cantora durante o O namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas chegou ao fim, após quatro meses de relacionamento. A informação foi dada pela própria cantora durante o programa ‘Mais você’, da TV Globo . Emocionada, Luísa leu um texto e revelou que foi traída pelo influenciador.









Leia: Luísa Sonza presta tributo a Rita Lee em seu novo álbum %uD83D%uDEA8VEJA: O texto que a Luísa Sonza fez para o fim do seu relacionamento com Chico. Ana Maria Braga caiu no choro. #MaisVoce



pic.twitter.com/9Mqqxr46vo %u2014 Hora da Fofoca #AFazenda15 (@horadafofocatv) September 20, 2023

Luísa ainda se posicionou a respeito daqueles que a chamam de intensa, por se jogar demais nas relações. “Intenso demais é alguém que larga tudo que prometeu e se propôs construir a dois por um momento no banheiro sujo de um bar de resto”, afirmou. Ela ainda disse que sentiu mal consigo mesma e a traição é vista como aceitável por homens.





“A verdade é que eles acreditam em tudo isso, eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e que eles podem tudo, que nada é grave, que sabe como é, o homem é assim meu amor. Infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje, vocês não veem. Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe por minhas tias. E por todas as mulheres que eu via na minha vida inteira sendo traídas”, afirmou.





Leia: Luísa Sonza sobre Demi Lovato: 'Fica me mandando mensagem direto' Encerrando o discurso, Luísa disse que escolheu se proteger. “Mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo, não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu mesmo que eu quisesse. Hoje, eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, encerrou, chorando.

Ana Maria Braga ainda encerrou o momento dizendo que quem tivesse dúvidas sobre o que aconteceu deveria procurar o influenciador. O namoro entre Luísa e Chico se tornou público há cerca de dois meses. Com o lançamento do álbum ‘Escândalo íntimo’, a relação se tornou ainda mais conhecida, principalmente por conta da música ‘Chico’, uma bossa nova que escreveu para o então namorado.

Reações

Nas redes sociais, internautas reagiram à revelação. Muitos fãs se emocionaram, expressaram solidariedade para a cantora e se identificaram com o discurso feito em rede nacional. Alguns fãs expressaram preocupação coma música "Chico", dedicada ao ex, ainda estaria disponível nas plataformas de música. Houve ainda quem ficasse na expectativa para o lançamento de um "Penhasco 3", relembrando as duas músicas feitas após o término com Whindersson Nunes e Vitão.

Luiza Sonza, que texto pesado e necessário!!!! Sinto muito por vc e por todas que passaram por isso! Esse final%u2026 %uD83E%uDD7A #MaisVocê pic.twitter.com/XK8PLnjWlv %u2014 mari %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@MariEnoque) September 20, 2023

memes a parte, só quem já foi corna consegue entender cada trecho desse texto da Luiza Sonza. a gente duvida de quem somos, se autosabota, começa a ver problema no próprio corpo%u2026. é uma dor que não desejo pra ninguém! espero que a querida faça terapia %u2014 laris (@larismartin13) September 20, 2023

sobre o texto da Luiza Sonza pic.twitter.com/6hEVAFheMr %u2014 tata (@tatafeathej) September 20, 2023

Eu ouvindo assim a Luiza sonza lendo sobre o termino c9m o chicao .. pic.twitter.com/CQwprZpUYg %u2014 fora do oasis (@Larissa65254034) September 20, 2023

Acho que não dá mais tempo, pois todo mundo já salvou o arquivo Chico-Luiza Sonza.mp3 #maisvocê https://t.co/MrT425TjeQ %u2014 Matheus Nunes %uD83C%uDFAC (@mathheusnunes) September 20, 2023

fãs da Luiza Sonza e do Chico brigando após a cantora expor a traição em rede nacional lá em Jacundá, Pará %uD83D%uDCCD pic.twitter.com/JevFpm0qpM %u2014 out of context brazil (@oocbrazill) September 20, 2023

O silêncio do @Casimiro sobre o Chico Moedas ter traído a Luiza Sonza É ENSURDECEDOR



Aguardando o posicionamento também do Whindersson e esperando o lançamento de Penhasco 3 pic.twitter.com/mb6qfRinmA %u2014 Beiçola Santista (@beicolasantista) September 20, 2023

a luiza sonza falando que o bar seria o lar dela e do chico e ele foi lá e traiu és num bar pic.twitter.com/w5lPykIlkY %u2014 lovely pati (@jeonlouies) September 20, 2023