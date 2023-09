677

Gabriel Cheib deixou participantes do 'The voice kids' encantados Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/2020

Gabriel Cheib, cantor de 13 anos de idade, fará sua estreia em show solo nesta quarta e quinta-feira (20 e 21/9), às 20h, no Teatro Santo Agostinho (Rua dos Aimorés, 2.679 – Lourdes).

O garoto, que já se apresentou no Eurovision, em San Marino, estará no palco acompanhado de seu pai, o violonista Rafael Cheib, e de outros músicos. O repertório traz sucessos da MPB e clássicos internacionais. Gabriel faz sucesso nas redes sociais e tem cerca de 130 mil seguidores no Instagram e 150 mil no Facebook.

Há algum tempo, Gabriel, que tem síndrome de Down, revelou o sonho de cantar no “The voice kids”, despertando a atenção de Lulu Santos e Ivete Sangalo, entre outros. No palco, o artista revela talento, alegria, resiliência e força de vontade. Ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda pelo Sympla. Informações: @gabrielcheib (Instagram).

. APRENDENDO PORTUGUÊS NO TEATRO

A peça “Português com classe” será apresentada nesta quarta-feira (20/9), às 20h, no Teatro Monte Calvário (Av. do Contorno, 9.384 – Barro Preto). O espetáculo tem a gramática como protagonista, ensinando a Língua Pátria de forma divertida e leve para todas as idades. Os personagens se chamam Adjetivo, Conjunção, Interjeição, Artigo e Pronome, todos à mercê do Senhor Aurélio. Ingressos a R$ 60 (inteira) pelo Sympla.

The Ten Tenors desembarca em BH em 28 de setembro Reprodução

. THE TEN TENORS EM BH

Conhecido por sua performance vocal, o grupo The Ten Tenors está de volta ao Brasil e se apresenta em BH em 28 de setembro, às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Os ingressos – R$ 550 (inteira, plateia 1), R$ 462 (inteira, plateia 2) e R$ 330 (inteira, plateia superior) – podem ser adquiridos no site www.poladian.com.br ou na bilheteria do teatro (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro).

. CANTO E LOUCURA FEMININA

Nesta quarta-feira (20/9), o projeto Quarta Doze e Trinta apresenta o recital de câmara “Ainda sobre loucas, e outras”, com a soprano Nívea Freitas e o pianista Wagner Sander. A sessão gratuita acontecerá às 12h30, no auditório da Reitoria da UFMG, no câmpus Pampulha (Av. Antônio Carlos, 6.627).

Liniker vai cantar na Sala Minas Gerais Instagram

. LINIKER À LUZ DE VELAS

Em 30 de setembro, a Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto) abre as portas para receber a cantora e compositora Liniker, encedora do Grammy Latino. Ela vai se apresentar na série Candlelight Original Sessions, em ambiente intimista à luz de velas. Ingressos, à venda no site Fever, custam R$ 350 (zona VIP), R$ 300 (zona A), R$ 250 (zona B) e R$ 200 (zona C). Valores referentes à inteira. Todas as meias-entradas acabaram.