Orquestra Experimental fará concerto sob a regência do maestro Götz Hartmann Guilherme Machala/divulgação



Há 19 anos a Fundação de Educação Artística (FEA) promove a Semana de Música de Câmara. Em 2023, a 36ª edição do projeto, que tem o objetivo de formar instrumentistas profissionais, vai apresentar quatro concertos especiais e gratuitos na Sala Sergio Magnani, em BH. A abertura ficará a cargo do Quarteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nesta quinta (21/9), às 20h45. Há 19 anos a Fundação de Educação Artística (FEA) promove a Semana de Música de Câmara. Em 2023, a 36ª edição do projeto, que tem o objetivo de formar instrumentistas profissionais, vai apresentar quatro concertos especiais e gratuitos na Sala Sergio Magnani, em BH. A abertura ficará a cargo do Quarteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nesta quinta (21/9), às 20h45.





Entre as obras interpretadas pelo Quarteto de Cordas estão “Três peças para quarteto de cordas”, de Igor Stravinsky (1882-1971); “Quarteto de cordas nº.1 em fá sustenido menor”, de Oscar Lorenzo Fernandes (1897-1948); e “Quarteto de cordas nº.1, op. 7”, de Béla Bartók (1881-1945). Rommel Fernandes (violino), Hyu-Kyung Jung (violino), Mikhail Bugaev (viola) e Philip Hansen (violoncelo) integram o quarteto da Filarmônica de Minas.





Rommel explica que a seleção das peças tem um motivo especial: mostrar a variedade de estilos, escolas e composições durante a primeira metade do século 20 no Brasil e no mundo.

“Nessa diversidade, há uma certa influência do folclore russo e de todo seu experimentalismo, com o Stravinsky. Vamos tocar também o primeiro quarteto do Lorenzo Fernandez, um compositor extremamente importante da nossa escola nacionalista, da época de Villa-Lobos e, por fim, Béla Bartók, em uma peça que ele compôs muito jovem, mas que demonstra muita maturidade e remete a um estilo mais romântico”, explica o violinista.

Oportunidade para os jovens

“Trazer um grupo de relevância para participar conosco na abertura é muito rico, porque dá oportunidade aos alunos de presenciar e ouvir outras obras e formações, diferentes da que praticam no momento”, explica Cristina Guimarães, coordenadora do projeto.

Na sexta, às 19h, os grupos de câmara da Fundação apresentam um concerto especial sob a direção do maestro Götz Hartmann. “Suíte para cordas”, do compositor brasileiro João Guilherme Ripper, “Duo de prados”, do maestro brasileiro Ernani Aguiar, e “Quinteto op. 87– si maior”, do alemão Felix Mendelssohn (1809-1847), estão no repertório.





Cristina Guimarães ressalta a importância da apresentação da Orquestra Experimental, formada por alunos da Semana de Música de Câmara, no sábado.

“Apresentar um concerto durante a formação é uma oportunidade muito rara, porque, às vezes, a pessoa estuda o instrumento, mas não pratica com os demais. É um treinamento para alçar novos talentos. Temos jovens de 16, 17 e 18 anos, que estão sedentos por informações de desenvolvimento técnico a respeito do seu instrumento”, afirma.

36ª SEMANA DE MÚSICA DE CÂMARA

• De quinta (21/9) a domingo (24/9), na Sala Sergio Magnani (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários).

• Entrada franca, com retirada de ingressos pela plataforma Inti.

• Informações: feabh.org.br

