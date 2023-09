677

Ingressos para o show de Tim Bernardes serão distribuídos na próxima sexta (22/9) Fabio Politi/divulgação

Tim Bernardes faz show gratuito na capital mineira, no próximo domingo (24/9), às 20h. Tim apresenta o espetáculo "Mil coisas invisíveis" no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes. No palco, o artista reflete sobre a existência humana com repertório que mescla novas composições e sucessos, como "Não, "BB", "Só nós dois", "Nascer, viver, morrer" e "Eu sonhei que tu estavas tão linda".

Byun Hee-bong no filme 'Okja', um dos destaques do cinema sul-coreano contemporâneo Reprodução



• Adeus a Byun Hee-bong, ator de “Okja”

Byun Hee-bong, sul-coreano que atuou em vários filmes do diretor Bong Joon-ho, vencedor do Oscar com 'Parasita, morreu segunda-feira(18/9), aos 81 anos. Ele foi vítima de complicações relacionadas ao retorno de um câncer de pâncreas, que já havia tratado, segundo a agência de notícias Yonhap. O ator fez papéis importantes em longas de Joon-ho: o cult "Memories of murder", em 2003; o sucesso de bilheteria "O hospedeiro", em 2006, apresentado no Festival em Cannes; e "Okja", longa que marcou a estreia da produção cinematográfica da Netflix na Coreia do Sul.

• Solo “E.L.A” fala do corpo feminino

O espetáculo “E.L.A” será encenado nesta terça-feira (19/9), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes), como parte da programação do Festival Acessa BH. O solo da atriz Jéssica Teixeira aborda temáticas relacionadas ao corpo, trazendo questões como beleza, saúde, política, feminilidade e acessibilidade. Os ingressos são gratuitos, com retirada somente na bilheteria do teatro, a partir de 18h, limitados a duas unidades por CPF.

• Filarmônica em Câmara

Os percussionistas Sérgio Aluotto, Daniel Lemos e Hilvic González dão início ao programa da série Filarmônica em Câmara com a obra “Trio per uno, op. 27”, de Nebojsa Zivkovic. O concerto será realizado nesta terça (19/9), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto). Laura von Atzingen e Rodrigo Bustamante, nos violinos, Daniel Mendes, na viola, e Lucas Barros, no violoncelo, interpretam “Quarteto de cordas nº 1” e "Sonata Kreutzer", de Janácek. Para encerrar, Rodrigo de Oliveira e Wagner Oliveira, nos violinos, João Carlos Ferreira, na viola, e William Neres, no violoncelo, executam o “Quarteto nº 12 em fá maior, op. 79”/ "Americano", de Dvorák. Ingressos a R$ 30 (inteira) pelo site www.filarmonica.art.br ou na bilheteria local.

• Vão até quinta (21/9) as inscrições para o Cefart

A Fundação Clóvis Salgado abriu inscrições para os cursos gratuitos de extensão do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart. São 179 disponíveis para as escolas de Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena. O prazo de inscrição termina na próxima quinta-feira (21/9). Todas as informações estão disponíveis em www.fcs.mg.gov.br.