Hugão, Leopoldo Siqueira, Otávio di Toledo, Isabel Guimarães e Fael Lima batem ponto no 'Alterosa esporte', que agora tem iluminação especial para Galo, Raposa e Coelho Jair Amaral/EM/D.A Press

Carro-chefe da TV Alterosa, o programa "Alterosa esporte", apresentado por Leopoldo Siqueira e Bel Guimarães, foi ao ar às 11h45 dessa segunda-feira (18/9) de cara nova. O esportivo, que está na grade da programação desde 1997 e foi o pioneiro no formato de mesa-redonda com comentaristas-torcedores, voltou com sua tradicional bancada e novo cenário. Desde o início da pandemia, a bancada havia sido suspensa com o intuito de manter distanciamento entre comentaristas e apresentadores.









A atração faz sucesso com os telespectadores. Há pelo menos 20 anos o “Alterosa esporte” é conhecido por sua Bancada Democrática, cujos comentaristas são, respectivamente, um atleticano, um cruzeirense e um americano – atualmente representados por Fael Lima, Hugão e Otávio di Toledo.





Foi, inclusive, nessa bancada que Dadá Maravilha, então representante atleticano do programa, cunhou frases famosas, como "Não venha com a problemática que eu tenho a solucionática".





O esportivo também contou com outras novidades. O cenário, por si só, mudou. Um novo plano de fundo substituiu o antigo telão, e a iluminação passou a ser personalizada, remetendo agora às cores dos times representados na bancada. A depender da situação do Galo, Raposa e Coelho nas competições de que participam, o estúdio fica iluminado com luzes pretas e brancas, azuis e brancas ou verdes e pretas.

Jornalista Benny Cohen conversou com o governador Romeu Zema sobre as eleições de 2026, no programa 'EM Minas' Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Novos programas

A mudança integra a série de inovações promovidas pelos Diários Associados (grupo do qual integram, além da TV Alterosa, o Estado de Minas e o Portal Uai), que completa seu centenário em 2024.





Assim, também houve alteração na grade da Alterosa. No sábado (16/9), foi ao ar o mais novo programa de entrevista “EM Minas”, com apresentação do jornalista Benny Cohen . Com 30 minutos de duração e dividido em dois blocos (quando termina a transmissão na TV, o programa conta com bloco extra, transmitido no canal do Portal Uai no YouTube), a atração será exibida sempre aos sábados, às 19h30. O primeiro convidado foi o governador mineiro Romeu Zema (Novo).





Outra mudança ocorreu no “Jornal da Alterosa”, que agora passa a se chamar “Jornal da Alterosa Minas”. Transmitido de segunda a sexta, às 19h30, para Belo Horizonte e região, o jornalístico terá abrangência estadual, substituindo os programas locais que eram produzidos nas praças da TV Alterosa de Varginha, Divinópolis, Juiz de Fora e Governador Valadares.





“Os jornais regionais, que eram produzidos por cada uma das praças, agora vêm para o horário do almoço como ‘Jornal do meio dia’. E serão exibidos nas suas respectivas regiões, levando as notícias locais. Já o ‘Jornal da Alterosa Minas’ será o primeiro telejornal de alcance estadual”, ressalta o gerente de jornalismo da TV Alterosa, Ricardo Carlini.

O jornalista Ricardo Carlini diz que edições locais do 'Jornal do meio dia' serão exibidas nas regiões de Varginha, Divinópolis, Juiz de Fora e Governador Valadares Leandro Couri/EM/D.A Press 'As notícias do 'Jornal da Alterosa Minas' não serão concentradas apenas na região de BH. Se a gente falava, por exemplo, de um problema na BR-040, agora a gente fala de problemas nas estradas que cortam do Norte ao Sul de Minas' Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa



Audiência em alta

“As notícias do ‘Jornal da Alterosa Minas’ não serão concentradas apenas na região de BH. Se a gente falava, por exemplo, de um problema na BR-040, agora a gente fala de problemas nas estradas que cortam do Norte ao Sul de Minas”, emenda.





As mudanças já surtem efeito, garante Carlini. Enquanto o “Alterosa esporte” era transmitido ao vivo nesta segunda, cerca de 11 mil pessoas interagiam com o programa pelas redes sociais. “Fato curioso é que grande parte dessas pessoas estavam comentando justamente sobre a volta da bancada”, destaca Carlini.

FIQUE LIGADO

“ALTEROSA ESPORTE”

Quando: De segunda a sexta

Horário: 11h45





“EM MINAS”

Quando: Aos sábados

Horário:19h30





“JORNAL DA ALTEROSA MINAS”

Quando: De segunda a sexta

Horário: 19h30





“JORNAL DO MEIO DIA”

Quando: De segunda a sexta

Horário: A partir das 12h40, a depender de cada praça