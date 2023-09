Ivete volta com segunda temporada de "Pipoca"

689

"Pipoca da Ivete" recebe Anitta neste domingo; A baiana cantou sucessos com a funkeira. programa terÁ as presenças de josé loreto e clara moneke (foto: Fábio Rocha/GLOBO)



Aplauso é o melhor termômetro para medir a admiração dos fãs pelo artista. A forma como a manifestação é estimulada faz a diferença, para mais ou para menos. Em um teatro, por exemplo, após performance emocionante, a enxurrada de aplausos vem fácil.



Ivete, que estreia neste domingo (17/9) a segunda temporada do programa “Pipoca”, consegue fazer bonito – tanto com os fãs quanto em sua performance de boa apresentadora que é. Os admiradores da cantora, um dos maiores nomes da música brasileira nos últimos tempos, não deixam por menos.





O Estado de Minas acompanhou, no final de agosto, uma tarde inteira de gravações de quadros do “Pipoca”, que será exibido no dia 15 de outubro, com a participação de Xande de Pilares, Paulo Lessa, o Jonatas de “Terra e paixão”; e Dani Calabresa, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Na quarta-feira (13/9), foi gravado o nono programa.





Foram mais ou menos quatro horas de ensaios antes de gravar os números musicais e algumas dezenas de momentos em off – locuções que na edição final entram cobertas por imagens. E aí ficou clara a paixão dos fãs pela cantora. Numa sequência de meia hora ou um pouquinho mais, o diretor Creso Eduardo Macedo repetiu dezenas de vezes o pedido de aplausos, que eram respondidos com o ânimo de quem estivesse chegando ali, naquela hora, com entusiasmo juvenil.





Abadás





Ivete Sangalo e Thiaguinho abrem o novo quadro %u201CSobe no trio%u201D, gravado em Salvador (foto: Heder Nevez/globo)



O programa vem repaginado no formato. Inclui um reality – “Meu namorado é melhor”, no qual casais se dividem em quem canta e quem aposta na melhor performance, podendo ou não ser sua dupla –, além de dar mais ênfase às interpretações musicais. E o cenário passa a ter forma de arena e espaço para os convidados, que são surpreendidos pela cantora. Já que a festa é da rainha da folia baiana, nada mais adequado que o público estivesse paramentado a rigor, com abadás. Mais a cara de Ivete, que domina o carnaval, é impossível.

No dia em que a reportagem esteve lá, Dani Calabresa derreteu-se com homenagens, via telão, da família e dos amigos. Atração musical daquela gravação, Xande de Pilares dividiu os vocais com Ivete. O público vibrou ainda mais ao ter a chance de curtir um ensaio, e o registro, que valeu, será exibido. No programa da tarde de hoje, participam Anitta, Clara Moneke e José Loreto.





Na conversa com jornalistas, Ivete não escondeu a alegria de estar de volta ao “Pipoca”. “Tem sido muito prazeroso para mim, gosto demais de fazer isso. Como vocês perceberam, é onde eu me divirto.”





Se na telinha o público curte o talento da apresentadora, só quem acompanha as gravações vê que ela é ainda muito mais divertida. “Eu não sei fazer nada triste. Só sei fazer coisas na felicidade.” Ela afirmou ainda ser pessoa de poucos ritos, de não ter script, o que a deixaria engessada. "Para eu ficar bem, tenho que me sentir à vontade. E a minha habilidade de comunicação só existe porque tenho esse calor (do público)."

Críticas





Durante a gravação, Dani Calabresa observou que, no palco ou nas ruas, o público mantém uma relação próxima com Ivete, como, por exemplo, se fosse com um parente. Ivete respondeu: "Porque é uma relação muito direta, honesta, sem rodeios, e o programa estabelece isso. Uma ligação que já existe e conseguimos contemplar uma ideia de programa que entra na casa das pessoas, aos domingos, contemplando essa grande força que é minha relação".





A primeira temporada do “Pipoca” recebeu críticas, mas Ivete diz que os programas iniciais foram fundamentais para entender como ela queria conduzir essa nova temporada. "Foi importante existir o primeiro para que a gente pudesse ter esse novo. Até quando a gente supostamente erra, a gente está acertando, porque entende que ali não é o lugar e a gente busca o lugar certo". n