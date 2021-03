Documentários revelam vozes femininas contra preconceito e machismo

André hermeto*

“O filme traz essa discussão do combate ao machismo, e que coloca a cantora Elza Soares como uma voz feminina de uma mulher que passou por todo tipo de preconceito, de perseguição e que conseguiu dar a volta por cima. É um filme que coloca o dedo na ferida e, ao mesmo tempo, mostra a resiliência da mulher brasileira, representada por Elza”. Essa é a definição de Elizabete Martins Campos, diretora de “My name is now, Elza Soares”, que será exibido no Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira (8/3), em programação especial no Curta.!





O documentário vai ao ar às 21h e, para Elizabete, em data que merece ser ressaltada. “O Dia Internacional da Mulher é de fundamental importância, especialmente nesse contexto (da pandemia), em que a violência contra a mulher aumentou”, enfatiza.





Além de “My name is now, Elza Soares”, a partir das 18h, o canal exibe outros documentários e episódios de séries que contam a história de grandes mulheres brasileiras e estrangeiras, com alguns títulos relacionados ao feminismo também disponíveis no Curtaon! – plataforma de documentários no Now. A proposta da programação é homenagear o pioneirismo e a relevância de várias mulheres em suas áreas de atuação, além de levantar reflexões e questionamentos sobre o movimento feminista.





Artistas como Clementina de Jesus, Nina Simone e Teresa Cristina; a cientista Marie Curie; a ativista Angela Davis e a intelectual Cleonice Berardinelli estão entre as mulheres que têm suas histórias e trajetórias reveladas nos documentários. A seguir alguns destaques:





“AS CANÇÕES DA MINHA VIDA”

Série – Episódio “Teresa Cristina”

Direção: Marcus Fernando

Conta as grandes inspirações da cantora e compositora carioca, retratando, pela própria sambista, suas relações com a música e com outros artistas.

Exibição: 20h30 (Curta!)





“CLEMENTINA”

Documentário





Direção: Ana Rieper

Uma viagem através dos sambas, dos batuques e dos cantos religiosos que marcaram a carreira de Clementina de Jesus, considerada por muitos como o elo perdido entre a cultura brasileira e suas raízes africanas.

Exibição: 22h30 (Curta!)





“MARIE CURIE, ALÉM DO MITO”

Documentário





Direção: Michel Vuillermet

A vida e desafios polonesa Marie Skodowska? Curie, a primeira mulher da história a ganhar um prêmio Nobel e, até hoje, a única a ganhar o prêmio em dois campos distintos da ciência – um de Física (1903) e outro de Química (1911).

Disponível no Curtaon!





“CLEO”

Documentário





Direção: Guilherme Begué

Aos 103 anos de idade, Cleonice Berardinelli tem a obra de toda uma vida exposta nesse filme, destacando como se tornou uma das principais referências em literatura portuguesa do mundo.

Disponível no Curta!On





“LIBERTEM ANGELA DAVIS”

Documentário





Direção: Shola Lynch

Professora, ativista dos direitos humanos e uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI. Essa é Angela Davis, a mulher mais caçada dos Estados Unidos na década de19 70, que tem sua história contada neste filme

Disponível no Curta!On





“MEXEU COM UMA, MEXEU COM TODAS”

Documentário

Direção: Sandra Werneck

Maria da Penha, Joanna Maranhão e Luiza Brunet, entre outras, expõem a situação de vulnerabilidade das mulheres no Brasil atual, destacando o grito de protesto que dá nome ao documentário e força ao movimento feminista. Disponível no Curta!On





“O PESSOAL É POLÍTICO”

Documentário

Direção: Vanessa de Araújo Souza

A segunda onda feminista no Brasil, com destaque para os anos de 1975 a 1985. No longa, são evocados fatos e acontecimentos como a participação das mulheres na luta armada contra o regime militar.

Disponível no Curta!On





