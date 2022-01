Séries sobre inventores e suas fantásticas máquinas estreiam no History

O americano Philo Farnsworth é um dos "pais" da televisão (foto: Reprodução)





Máquinas que mudaram o mundo e as mentes que as inventaram são a nova atração do canal History, que a partir de segunda-feira (31/1) exibirá dois seriados que aliam entretenimento e ciência.









Em “As máquinas que mudaram o mundo”, que vai ao ar às 23h, o destaque são os inventores, mentes que ousaram romper limites para transformar ideias (e até obsessões) em produtos indispensáveis ao ser humano.





O primeiro episódio, “Gigantes da televisão”, mostra que, em 1927, ousado rapaz criado numa fazenda em Utah, chamado Philo Farnsworth (1906-1971), desenvolveu um sistema dissecador de imagens por raios catódicos, conseguindo realizar a primeira transmissão eletrônica de televisão do mundo.





O inventor fundou a Farnsworth Television, em 1937, e fez parcerias com várias outras empresas. Nos anos 1940, fabricou o primeiro aparelho de televisão capaz de funcionar de modo inteiramente autônomo.





Com problemas financeiros, em 1949 a companhia foi comprada pela IT&T e se transformou em Capehart-Farnsworth, que seguiu produzindo televisores até 1965.





A série vai abordar também as trajetórias de Nikola Tesla (1856-1943), com seus inventos na área do fornecimento de eletricidade; William Harvey (1578-1657), cujas descobertas sobre o coração e a circulação do sangue revolucionaram a medicina; Alexander Graham Bell (1847-1922), inventor do telefone; e Alonzo Decker (1908-2002), fundador da Black & Decker, fábrica de onde saiu a furadeira elétrica e outras ferramentas que se tornaram fundamentais na vida contemporânea.

JORNADA NOS EUA Em “Maravilhas modernas”, atração das 22h10, Adam Richman visita a fábrica John Deere e revê suas próprias ideias a respeito de máquinas pesadas. Em sua jornada pelos Estados Unidos, ele registra inventos projetados tanto por grandes indústrias quanto por modestos empreendedores.





O episódio de segunda-feira vai mostrar equipamentos capazes de trabalhar toneladas de minério. O seriado também abordará projetos de grandes empresas para ampliar o limite de máquinas que já haviam sido criadas para ser superpotentes.





“Essas maravilhas vieram para resolver problemas da humanidade, melhorar hábitos de vida, impulsionar a economia global e até mesmo dar origem a outras máquinas”, diz Adam Richman.





NO HISTORY

Na segunda-feira (31/1), a série “Maravilhas modernas” será exibida às 22h10 e “As máquinas que mudaram o mundo”, às 23h.