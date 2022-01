'Depois da festa' faz boa mistura de comédia com suspense policial

Traumas do passado atormentam a turma de colegas na adolescência (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO )

Quinze anos depois de deixar a escola, Aniq (Sam Richardson) acha que chegou a sua vez. O nerd que fazia par nas aulas de química com Zoe (Zoe Chao) mal acredita na mensagem que recebeu de sua ex-parceira de colégio. Agora, sim, ele realmente vai ter uma chance com ela. É por causa do convite de Zoe (que ainda teve um emoji, ele se empolga) que Aniq decide ir à festa de reencontro da turma. E é claro que dá tudo errado. Quinze anos depois de deixar a escola, Aniq (Sam Richardson) acha que chegou a sua vez. O nerd que fazia par nas aulas de química com Zoe (Zoe Chao) mal acredita na mensagem que recebeu de sua ex-parceira de colégio. Agora, sim, ele realmente vai ter uma chance com ela. É por causa do convite de Zoe (que ainda teve um emoji, ele se empolga) que Aniq decide ir à festa de reencontro da turma. E é claro que dá tudo errado.





Cada episódio é contado do ponto de vista de um dos participantes da festa – foi lá que ocorreu um crime. Todos eles são suspeitos do assassinato.





MANSÃO

Xavier (Dave Franco) era um colega como os demais da high school de Los Angeles. Só que depois ele ficou superfamoso – primeiramente como cantor e, depois, como ator, numa cinebiografia da dupla Daryl Hall and John Oates. Um pastiche de Justin Bieber depois dos 30, Xavier é o morto da história. Depois da reunião comemorativa, realizada no antigo colégio, ele convida alguns colegas para um afterparty (o título original da série) em uma de suas mansões. A noite termina quando ele é jogado num penhasco.





Tudo isso é mostrado no primeiro episódio, que tem Aniq como condutor. Como o caso logo vai parar na imprensa, o chefe de polícia local manda dois detetives durante a noite para a mansão. Eles são Danner (Tiffany Haddish) e Culp (John Early). Ela está acima dele, que é bastante limitado, mas logo o chefe determina que a dupla apenas tome os depoimentos, já que, no dia seguinte, diante da magnitude do crime, um detetive superior vai assumir o caso. Danner não quer saber – toma para si a missão de descobrir o que ocorreu. E assim ela passará a noite ouvindo cada um dos convivas.





Outro suspeito é Brett (Ike Barinholtz), o ex-marido de Zoe, um fortão estúpido que jura que vai matar quem estiver atrás da mãe de sua filha (e Xavier, durante a noite, não perde uma chance de ficar próximo dela). Yasper (Ben Schwartz) também será ouvido – amigo de Aniq, teve no colégio uma banda com Xavier. Só que não fez sucesso algum.





Entre as mulheres, Chelsea (Ilana Glazer) é a bebum da turma, que entorna tudo o que vê pela frente e sabe ser inconveniente. Já Zoe, que todos parecem adorar, é a atual vice-diretora do colégio e deve esconder alguns esqueletos no armário.





O crime acaba se tornando uma desculpa para que o grupo acerte as contas com o passado – não faltarão também flashbacks da turma na época da adolescência. Com bom timing para humor, sequências rápidas, referências a comédias românticas e música pop, “Depois da festa” diverte sem tentar inventar a roda.

“DEPOIS DA FESTA”

Série em oito episódios da Apple TV . Os três primeiros estreiam nesta sexta (28/1). Os demais serão lançados semanalmente, sempre às sextas