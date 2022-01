Georgina, a companheira de Cristiano Ronaldo, estrela série da Netflix

(foto: Netflix/divulgação)



A partir desta quinta-feira (27/1), a Netflix exibe “Soy Georgina”, docussérie sobre (e com) Georgina Rodríguez, de 27 anos, companheira do craque português Cristiano Ronaldo. A produção acompanha a rotina da garota pobre argentina que cresceu em Jaca, na Espanha, e hoje leva vida de celebridade ao lado do jogador. “Muitos sabem meu nome, poucos sabem quem eu sou”, diz a empresária e influencer no trailer da Netflix.