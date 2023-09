Freira toca o terror hoje no 'Programa Silvio Santos', no SBT/Alterosa

689

Em parceria do SBT com a Warner Bros., pegadinha reproduz o ambiente macabro do filme 'A freira 2' (foto: SBT/divulgação)



O filme "A freira 2" chega aos cinemas brasileiros em 7 de setembro, mas o susto está garantido neste domingo (3/9), no "Programa Silvio Santos", no SBT/Alterosa, a partir das 20h. Patricia Abravanel comandará mais uma superprodução do quadro "Câmeras escondidas".





O cenário inicial será a recepção de um prédio comercial – reformada e envelhecida, remetendo à década de 1950 – com o nome de Santa Luzia, em referência ao filme.

Blackout no elevador

Quando a pessoa entra no elevador, há um blackout e, no retorno da luz, o local fica cheio de baratas. Ao abrir a porta para fugir, a pessoa sai em outro lugar, um corredor semelhante ao de um macabro mosteiro. Logo se depara com a atriz Bibba Chuqui, interpretando uma freira. Ao ver a vítima, ela corre em sua direção e diz que é preciso fugir, pois “ela está voltando”.

Ao chegarem no portão de saída, tochas se acendem, cruzes começam a girar e a luz vermelha com fumaça saindo pela porta anuncia que algo muito maléfico está chegando. A freira Valak (Maykon Novaes) surge da penumbra e vai em direção aos coitados que têm de mostrar o quão rápido conseguem correr dali.

A atração conta ainda com um “greeting” de abertura do diretor do longa, Michael Chaves, chamando o público em português para conferir a produção. Vale lembrar que Michael é responsável também por ‘Invocação do Mal 3’ e ‘A Maldição da Chorona’, ambos filmes de sucesso e com ‘Câmeras Escondidas’ equivalentes às do SBT.