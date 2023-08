Afinal de contas, quem é o pai do Téo em 'A infância de Romeu e Julieta'?

689

Thamiris Mandú falou sobre sua carreira e as surpresas de "A infância de Romeu e Julieta", durante o podcast "Queijo com goiabada" (foto: SBT/divulgação) 'No dia em que descobri quem era o pai do Téo, estava lendo o roteiro e fiquei chocada' Thamiris Mandú, atriz





Thamiris Mandú mandou ver no "Queijo com goibada", podcast sobre a novela infantojuvenil "A infância de Romeu e Julieta", exibida no SBT/Alterosa. A atriz, intérprete de Amanda na trama de Íris Abravanel, promete reviravolta sobre o mistério envolvendo a paternidade de Téo (Miguel Schmid). Também falou sobre sua trajetória profissional.









“Trabalhei seis anos com festa infantil, fazia caracterização de personagem. Já fiz peça infantil e teatro-escola. A dança me deu a disciplina necessária em cena, a consciência de corpo”, contou.

Em “A infância de Romeu e Julieta”, Amanda é melhor amiga e sócia de Mariana (Juliana Schalch) no Armazém. Entretanto, as duas divergem na forma de empreender. Ela sabe que Mariana endureceu na cadeia, mas vê o quanto isso a atrapalha. Sua válvula de escape é Enzo (Lincoln Tornado), seu marido. O casal tem a caçula Nath (Arlyane Carvalho). Téo é fruto de outro relacionamento dela.

Thamiris Mandú e Miguel Schmid interpretam Amanda e Téo na novela exibida pelo SBT/Alterosa (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Passado misterioso

Amanda é a única que sabe sobre o passado do garoto, e um dos grandes mistérios é a relação envolvendo o pai de Téo. A atriz garante que a descoberta vai balançar o espectador.

“No dia em que descobri quem era o pai do Téo, estava lendo o roteiro e fiquei chocada. O que posso adiantar ao público é que, além do pai, a história por trás, sobre como tudo aconteceu, é muito interessante. E digo mais: acho que vai ser um grande momento de virada da novela. Ninguém faz ideia de quem ele é”.





Mesmo escondendo a identidade do pai do primogênito, Amanda é mãe doce e cuidadosa. Thamiris não é mãe na vida real, mas explica como é a construção maternal da personagem.





“A minha maior dificuldade é trazer o fato da maternidade. Não sou mãe ainda e a Amanda é mãe de duas crianças de idades diferentes. A coisa da maternidade é nova para mim, é muito grande também. A gente não sabe o que uma mãe sente, é um processo muito difícil encontrar esse lado maternal”, afirma.

Profusão de mães

E sobre as outras personagens que são mães na trama? Thamiris Mandú responde: “Todas as cenas (de Amanda) com as crianças têm carinho, amor, ternura, toque, abraço, mas não tem isso nas outras personagens mães. Não julgando quem está certo ou errado, são linguagens diferentes”, comenta a atriz.





“Tem a Glaucia (Karin Hils), que é mãe de um jeito; a Mariana, que tenta se aproximar da Julieta (Vittoria Seixas); e a superproteção da Vera (Bianca Rinaldi) com o Romeu (Miguel Angelo). Mas não há o lugar justo de troca e de escuta como tem na casa da Amanda e do Enzo”, observa.