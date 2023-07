Ciro Sales 'protege' o sem-noção Vitor de 'A infância de Romeu e Julieta'

689

O ator Ciro Sales conversa com Ana Zimerman e Nicholas Torres, apresentadores do podcast 'Queijo com goiabada' (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





“Sou perdidamente apaixonado pelo Vitor”, avisa o ator Ciro Sales, ao comentar as aprontações de seu personagem em “A infância de Romeu e Julieta”, atração do SBT/Alterosa. “Tem uma coisa muito legal que é a parte sombria do Vitor. Esse cara é o vilão da novela? É só um folgado ou tem um traço de mau-caráter? Se parar para pensar, ele pode ser tudo isso”, diz.









Ciro Sales defende o folgadão, mas sua vida é radicalmente oposta à dele. Começou a trabalhar aos 14 anos, com apoio da família. Morou em Salvador, onde nasceu; em Campinas, onde os pais estudaram na Unicamp; e na França, para onde o casal se mudou. Ao voltar da Europa, com 10 anos, viveu com os avós no interior da Bahia.





Depois de fazer faculdade na Espanha, Ciro trabalhou como gestor cultural na Bahia. Mudou-se para o Rio de Janeiro, apresentou o “Catfish Brasil” (MTV), fez cinema e produziu peças de teatro.





“Me sinto muito a serviço do que estou fazendo. Sou um ator operário”, contou ele a Ana Zimerman e Nicholas Torres, durante entrevista ao podcast “Queijo com goiabada”.

Pedalzera dos marmanjos

O elenco adulto da novela ganhou o apelido de “Pedalzera Maior de Idade”, tamanho o entrosamento da turma.

“A gente se adora”, revelou Ciro Sales. Na trama, o grupo Pedalzera reúne a meninada bagunceira de 7 a 12 anos. Pelo jeito, as gravações de “Romeu e Julieta” são uma festa.





Às terças feiras, episódios do “Queijo com Goiabada” vão ao ar após a novela do SBT/Alterosa, exibida às 20h45. Eles podem ser conferidos no YouTube da TV ZYN, SBT Vídeos e plataformas de áudio.