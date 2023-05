Miguel Ângelo e Lázaro Ramos comemoram as vitórias dos negros na TV

689

Os atores Miguel Ângelo e Lázaro Ramos durante encontro promovido pela TV ZYN (foto: SBT/divulgação) É lindo ver o Miguelzinho (atuando), eu me sinto um pouco espelhado nele, porque ele está vivendo um sonho, está contando uma história, está fazendo uma novela, sendo protagonista, sendo um herói Lázaro Ramos, ator



Depois de Miguel Ângelo revelar sua admiração por Lázaro Ramos e destacar a relevância da novela “A infância de Romeu e Julieta” por retratar negros como integrantes da elite econômica e social do país, a TV ZYN – canal jovem do SBT em parceria com o Prime Video – realizou um encontro especial entre o ator mirim, protagonista da atração do SBT/Alterosa, e o veterano da televisão, cinema e teatro. Depois de Miguel Ângelo revelar sua admiração por Lázaro Ramos e destacar a relevância da novela “A infância de Romeu e Julieta” por retratar negros como integrantes da elite econômica e social do país, a TV ZYN – canal jovem do SBT em parceria com o Prime Video – realizou um encontro especial entre o ator mirim, protagonista da atração do SBT/Alterosa, e o veterano da televisão, cinema e teatro.





Miguel definiu o colega como “grande inspiração”. No bate-papo, disponível no canal da TV ZYN no YouTube, Lázaro contou que se vê no jovem intérprete de Romeu. Os dois puderam se abraçar, dialogar sobre pautas sociais e comentar a importância do ator negro na dramaturgia.





“Tem uma coisa que pouca gente sabe: minha primeira experiência com TV foi no SBT baiano, na TV Itapoã. Fui chamado para fazer um especial de Natal. Era criança, do tamanho do Miguel, tinha 10, 11 anos mais ou menos. Foi a primeira experiência. Depois disso, fui convocado para fazer uma novela chamada ‘Colégio Brasil’, também no SBT. Acabei não vindo para essa novela, mas fiquei pensando: 'Poxa! Qual espaço legal que uma criança tem para poder exercer essa profissão, que pode ser muito divertida também?”.





De lá pra cá, Lázaro fez uma série de trabalhos na televisão, cinema e teatro. E foi justamente neste astro dos estúdios, telona e palcos que Miguel se inspirou. Inclusive, os dois já trabalharam juntos.



As pessoas ficam muito cheias de dedos para poder falar, mas temos que falar a verdade: precisamos deste espaço que estamos conseguindo, pelo menos pouco a pouco. Esta novela que eu estou fazendo é uma novela com a maioria do núcleo com pessoas negras Miguel Ângelo, ator





“Fiz o teste para (o filme) ‘Medida provisória’, só que não passei. O Lázaro (diretor do longa) falou que eu era muito bom, porém não tinha idade e ele precisava de um garoto maior. A gente fez uma peça também, ‘O amor como revolução’. No teste para ‘Medida provisória’, ele falou que um dia iríamos trabalhar juntos, daí trabalhamos na peça e agora estamos no Prime Video”, detalhou Miguel.





Lázaro Ramos, aliás, já tem planos para o jovem colega. “Estamos nos devendo uma coisa: eu te dirigir e a gente trabalhar como ator um do lado do outro. Topa?”, perguntou. “Topo”, respondeu Miguel.

Miguel Ângelo e Vittoria Seixas, Romeu e Julieta, formam o casal protagonista da novela de Iris Abravanel (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





Não só em cena os dois compartilham desejos e desafios. “É lindo ver o Miguelzinho (atuando), eu me sinto um pouco espelhado nele, porque ele está vivendo um sonho, está contando uma história, está fazendo uma novela, sendo protagonista, sendo um herói. Para nós, povo preto deste país, é uma coisa muito importante perceber esta cara que nos representa tanto”, disse Lázaro Ramos.





“Ver o Miguelzinho, que tem esse talento gigante e esse carisma gigante neste lugar, é um motivo de celebração para mim.” Lázaro também destacou a importância do trabalho de Miguel para as outras crianças.

Garoto de opinião

E o ator mirim sabe, sim, de sua responsabilidade e representatividade. “É um assunto muito importante que a gente realmente tem de tocar em 2023, mas também é um assunto muito delicado. As pessoas ficam muito cheias de dedos para poder falar, mas temos que falar a verdade: precisamos deste espaço que estamos conseguindo, pelo menos pouco a pouco. Esta novela que eu estou fazendo é uma novela com a maioria do núcleo com pessoas negras. Então, é bem importante”, disse o intérprete de Romeu.





Temas tratados em “A infância de Romeu e Julieta” também entraram na conversa dos dois. “O que eu acho mais lindo é que vocês estão falando de sonho também, de beleza, de aventura. Esse é um lugar importante para a gente, né?! Porque, às vezes, a gente aparece falando das nossas dores, mas não falamos daquilo que a gente tem de potente, da nossa alegria, daquilo que a gente constrói”, explicou Lázaro.

Se divirta com sua profissão, se divirta com suas cenas e todos os dias diga 'sim'. Saiba que você é poderoso, que tem muito talento e que merece estar neste lugar Lázaro Ramos dá conselho para Miguel Ângelo



No final da conversa, o veterano deu conselhos para o pequeno Miguel. “O estudo, nessa profissão, é importante: ter prazer em estudar e decorar o texto, conhecer a história de quem veio antes de você e, ao mesmo tempo, criar a sua assinatura, o seu jeitinho de fazer essa profissão”, afirmou Lázaro.





Mas atuar, afirmou ele, não é só trabalho. “Nesta idade, você tem de procurar alguma coisa que nos alimenta, que é o prazer. Então, se divirta com sua profissão, se divirta com suas cenas e todos os dias diga ‘sim’. Saiba que você é poderoso, que tem muito talento e que merece estar neste lugar”, concluiu Lázaro Ramos.